En un episodio reciente de Gran Hermano, los participantes Furia y Martín Ku protagonizaron una acalorada discusión que generó un gran revuelo dentro de la casa más famosa de Argentina. La pelea surgió mientras discutían a qué familiar debían echar del reality show, situación que desencadenó una serie de intercambios verbales explosivos.

Furia, conocida por su personalidad intensa, no dudó en enfrentarse a Martín durante el debate. La reciente entrada de los familiares alteró completamente la dinámica de la casa, llevando a que las tensiones se incrementaran rápidamente. En este contexto, la discusión entre Furia y Martín se destacó por su intensidad.

La pelea entre Furia Scaglione y Martín Ku

Todo ocurrió durante una reunión en el SUM de la casa, donde los participantes intentaban llegar a un acuerdo sobre quién debía ser expulsado. La votación estaba empatada, con tres votos por un lado y tres por el otro, lo que hizo imposible alcanzar un consenso. Esta situación elevó la tensión entre los integrantes, especialmente entre Furia y Martín, quienes llevaron la discusión a un punto crítico.

El detonante de la pelea fue una serie de comentarios que Furia hizo sobre la novia de Martín, Mari. "No quiero que se quede. Primero porque con mi hermana se llevó para el ojete y me mira con caras que no me gustan. Es una actriz del ojete. Te lo dije en la jeta. Me tiene envidia por quien soy, pero ese no es mi problema. Es muy diferente a la relación que tengo con vos. Estoy harta de la gente fayuta", expresó Furia visiblemente molesta.

Martín, conocido en la casa como el Chino, no tardó en defender a su pareja. Se levantó de su asiento y enfrentó a Furia directamente: "Mari no es fayuta, eh. Solo eso te voy a decir: Mari no es fayuta. No vuelvas a decir que Mari es fayuta". Furia no se quedó callada y respondió con firmeza: "Estoy harta de que vengan estas pendejas a mirarme con cara de orto. Estoy harta. Yo no le hice nada a nadie. No tengo porque recibir mierda. Me parece una falta de respeto".

Furia Scaglione y Martín Ku.

Este enfrentamiento dejó claro que la convivencia en la casa de Gran Hermano se está volviendo cada vez más difícil, especialmente con la incorporación de los familiares que ha desestabilizado las relaciones existentes. La pelea entre Furia y Martín no solo generó polémica entre los demás participantes, sino que también capturó la atención de los espectadores, quienes siguen de cerca cada episodio del reality show.