Emmanuel Vich es uno de los integrantes de la nueva edición de Gran Hermano que comenzó el 11 de diciembre a las 21:45 horas por Telefe. Vive en Córdoba Capital y hace 11 años está casado con su pareja, quien lo acompañó a los estudios del canal para despedirlo. El participante es dueño de una peluquería, apasionado por el canto y atravesó una dura etapa de su vida luego de que sus padres lo echaran de su casa.

Quién es Emmanuel, el peluquero amante de la moda que ingresó a la casa de Gran Hermano

El reality más famoso del país regresó a la televisión y en la noche del 11 de diciembre Santiago del Moro presentó a los nuevos protagonistas, quienes tienen similitudes con los participantes de la edición anterior. Emmanuel fue uno de los hombres en ingresar a la casa e inmediatamente se ganó el amor de todo el público por su frescura y personalidad genuina.

Emmanuel Vich, el nuevo integrante de Gran Hermano

"A mí me parece lindo todo el mundo. Vos me pareces lindo, ella me parece linda. Todos me parecen lindos... Trabajo en mi peluquería, soy colorista, pero realmente lo que me gusta hacer es cantar y bailar pop. Yo soy pop puro", fue parte de su video de presentación antes de ingresar al estudio con Del Moro.

Según reveló una vez dentro de la casa, en una breve reunión de presentación, sus padres lo echaron de su casa a sus 12 años por estar en desacuerdo con su orientación sexual. A partir de allí tuvo comenzó a enfrentar uno de los momentos más duros de su vida hasta que se estableció con su marido, Nicolás un militar de la Fuerza Aérea, en el sur argentino.

A pesar de que "Me encantaría tener contacto con mis papás" solo sabe de ellos mediante sus hermanas. Luego de varios años de esfuerzo logró abrir su peluquería que es muy conocida en sus redes sociales. Incluso, tras el ingreso de todos los participantes, muchas usuarias señalaron que no tuvieron una buena experiencia ya que el trato de Emmanuel habría sido malo y les habría quemado el pelo en la decoloración.

Los testimonios contra Emmanuel Vich por su trabajo como peluquero

El nuevo participante es una persona muy extrovertida, fresca y no le teme a la exposición. En sus redes sociales compartió distintos temas que compuso acompañados de videos musicales o sesiones fotográficas que van a tono. Junto a su marido, Emmanuel Vich parece ser fanático de Lali Espósito y el comienzo de su jornada en Gran Hermano parece alentador para su estadía.