Gran Hermano está en las instancias finales, quedan sólo días para conocer quién será el gran ganador del reality, y los participantes están expectantes. Romina demostró que le interesa llegar a la final más que los afectos

Tras la salida de Camila, la producción del reality más famoso del país sorprendió a los cuatro participantes restantes con un reencuentro con sus familiares. Es así que Romina pudo ver a sus tres hijas luego de más de cinco meses y pasó un momento muy ameno con ellas. Al día siguiente, Nacho fue quien recibió a Jesús, la ex pareja de su padre, y a Tesi, su abuela materna.

La familia de Nacho compartió el reencuentro en las redes sociales del participante.

En este emotivo reencuentro, el último líder de la semana corrió a abrazar a su abuela. En ese emotivo abrazo, la mujer expresó "Te amo y te extraño un montón. Soy conocida por todo lo que vos decís de mí". Además, agregó: "Estoy acá para darte fuerza, amor, ánimo y todo lo que vos necesitas". Luego apareció su ex padrastro y dijo: "Estaba en Madrid cuando me convocaron. Tuve que viajar a Miami y de ahí venir para acá. Hace tres días que no duermo, pero estoy acá por vos".

Al salir hacia el jardín para buscar a uno de los perritos, Nacho se cruzó con dos compañeros y les anticipó: "¡Ahora les cuento, se van a morir!". Esta frase dejó a los hermanitos intrigados, pero la ex diputada no lo dejó irse sin la repregunta. "¿Por qué nos vamos a morir? ¿Vamos los cuatro a la final?", preguntó Romina esperando sacarle información.

Romina y su sobrino

La frase de Romina evidenció que prioriza el juego antes que los afectos que estaban esperando en el SUM. Por el contrario, Marcos, que también estaba presenciando el incómodo momento, alentó al joven para que siga disfrutando con sus familiares.

La pelea entre Coti y Romina: "Esto es gran hermano, no grandes amigas"

La correntina se cruzó con Disney y con Romina Uhrig en la cena y se dijeron de todo.

El pasado martes 20 de diciembre, los jugadores se encontraban cenando todos juntos cuando comenzaron a hablar de las votaciones. Romina Uhrig le preguntó a Coti Romero si alguna vez la había votado, quien en principio no respondió pero sonrió y afirmó que lo haría si el juego lo pide. "Eso habla como persona, para mí", dijo Romina.

"Bueno, Romi, yo no las he votado pero si algún día tengo que votarlas lo haría y no me importa si me decís que afuera no me querés ver. Para mí esto es un juego¨, respondió la correntina. A lo que Romina, atenta, sentenció "Está bueno que lo digas porque habías dicho que nunca nos ibas a votar".

NL.