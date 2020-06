Salen a la luz acusaciones de estafa contra Samanta de Bake Off

Desde hace unas semanas que el nombre de Samanta Casais es sinónimo de bronca en las redes. La participante de Bake Off generó indignación luego de que se conociera que no es una pastelera amateur sino todo lo contrario. De hecho, la mujer trabajó un tiempo en Café San Juan (reconocido local gastronómico ubicado en San Telmo).

El pasado domingo, en una nueva edición del programa de Telefé, el público volvió a indignarse con el resultado de las votaciones y la definición de que Samanta seguiría a la final. De esta manera los hashtags "bakeoff" y "sachanta" fueron tendencia en Twitter en donde los usuarios descargaron su enojo por la definición del certamen, sin embargo ahora se conoció una dura acusación por estafa contra la participante.

"Tené en cuenta que es una estafadora, me vendió un fondo de comercio que ya lo había vendido a otra persona con una semana de diferencia, así que no es raro que haga esto, estudio en el IAG, con Gross, hace tortas de forma particular (carisimas) fue gerenta en café San Juan, etc", escribió el usuario de Twitter @abelcancela, asegurando que habría sido engañado por Casais.

Tene en cuenta que es una estafadora, me vendió un fondo de comercio que ya lo había vendido a otra persona con una semana de diferencia, así que no es raro que haga esto, estudio en el IAG, con Gross, hace tortas de forma particular (carisimas) fue gerenta en café San Juan, etc. — abelcancela (@abelcancela) June 21, 2020

Según confirmó, el hombre sería el cuñado del esposo de Samanta y que no muestra la documentación para no exponer a la otra persona estafada. "Las tengo acá (a las pruebas), boleto de compra venta para conmigo y mutuo con otra persona, las dos al mismo tiempo. No las publico por que tienen datos personales del otro pobre flaco que garco también, ademas no seria ético que de datos personales de ella, por mas que sea una hdp", relató.

Las tengo acá, boleto de compra venta para con migo y mutuo con otra persona, las dos al mismo tiempo. No las publico por que tienen datos personales del otro pobre flaco que garco también, ademas no seria ético que de datos personales de ella, por mas que sea una hdp. — abelcancela (@abelcancela) June 22, 2020

En medio de esas acusaciones, otro usuario (@looretaolgun) compartió unos documentos que involucrarían a la mujer en un hecho en donde falleció una persona.

Si vos te sentís estafado no te das una idea mi familia, que esa hipócrita y mentirosa se presento en tribunales diciendo un montón de mentiras sobre el siniestro en el que falleció mi papa. Tengo todas las pruebas de la causa, fotos y grabaciones de la autopista. https://t.co/EVJ6RLOLKV pic.twitter.com/v0qJyKmj44 — looretaolgun (@looretaolgun) June 22, 2020