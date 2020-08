Se viene un fin de semana lluvioso, ideal para mirar películas y series

Sábado 29

"Viviendo con una extraña" 23:00 hs. LifeTime. El sueño de Kaylene se hizo realidad: Hermosas gemelas de un procedimiento in vitro Pero cuando Kaylene necesita atención domiciliaria, la enfermera que contrata no es otra que la donante de óvulos y viene a reclamar a sus bebés.

"El redentor" 22:00 hs. A&E. Un ex soldado de las fuerzas especiales que navega por el inframundo criminal de Londres aprovecha la oportunidad para asumir la identidad de otro hombre.

"Y justicia para todos" 13:05 hs. TCM. Cuando un juez corrupto es acusado de violación Arthur Kirkland es asignado a su defensa. pero éste tuvo problemas con este juez en el pasado y ahora se enfrenta a un dilema moral y legal. ya que el juez le admitió en privado, su culpabilidad.

"Alienígenas ancestrales: Episodio La Guía de los OVNIS" 22:35 hs. HISTORY. Los testigos de avistamientos de OVNIS han reportado una amplia variedad de objetos sobrevolando los cielos de la Tierra, no sólo en tiempos modernos sino desde hace siglos. ¿Qué podríamos aprender sobre la inteligencia alienígena al examinar sus formas, tamaños y modos de maniobrar?

"Last Christmas: Otra oportunidad de amar". 23:00 hs. Aunque vestirse como elfo en una tienda navideña no lo satisfaga, ahí Kate conoce a Tom y todo parece demasiado bueno para ser verdad. HBO

Domingo 30

"Street fighter: La última batalla". 9:45 hs. SPACE

"Golpe fulminante" 11:40 hs. SPACE

"Kill Em All" 13:20 hs. SPACE

"Chips: Patrulla motorizada recargada" 22:00 hs SPACE. Jon Baker y Poncerello acaban de unirse a la patrulla de caminos de Los Angeles pero por razones muy diferentes. Forzados a trabajar juntos, comienzas chocando en vez de congeniar, mientras intentan atrapar a los malos.

DIRECTVGO

"The Beatles: Made on Merseyside": La historia de la mítica banda y sus orígenes en la década del ´60 en Liverpool. Con testimonios exclusivos y material de archivo.

"Roger Waters: US + Them": El co fundador y fuerza creativa de Pink Floyd presenta su película. Un acontecimiento cinematográfico imprescindible.

"ColdPlay: A head full of dreams": La evolución de la banda británica con imágenes de los últimos conciertos y grabaciones de backstage.

"Depeche mode: Spirits in the forest" El filme captura la energía y el show con una mirada hacia cómo su música se unió con la vida de sus fans.

"The Luminaries": Una historia de amor, crimen, magia y venganza ambientada en la costa oeste de Nueva Zelanda durante la fiebre del oro.

"On becoming a god in central Florida". Una empleada de un parque acuático con un salario mínimo, miente, trama y conspira para abrirse camino.

"Catastrophe": Una maestra británica comparte un apasionado fin de semana con un estadounidense que está de visita. Ella queda embarazada y él decide acompañarla, pero nada será fácil.

"Yellowstone": El patriarca de una poderosa familia trata de proteger su rancho, el más valioso de los Estados Unidos de los promotores inmobiliarios.

"The Hour": Entre un periodista, una productora y un conductor crean un programa televisivo de investigacicón, pero las tensiones aumentan cuando los tres quedan envueltos en un triángulo de amor.

"Los Irwin": Aunque trabajan en un zoológico de Australia, los Irwin viajan por todo el mundo para mostrar cómo viven y se comportan los animales.

"Cazadores salvajes": Algunos de los animales más extraordinarios del mundo y sus técnicas de caza o sus habilidades para defenderse.

"Pandillas de lo profundo". El dr. Mike y su equipo investigan la hostil y peligrosa relación entre dos dueños del océano: tiburones y delfines.

"Viviendo con tiburones": El dr. Craig cree que desarolló un sistema que permite que tiburones y personas puedan convivir sin problemas.