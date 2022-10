Gran Hermano 2022: cuál es la suma que cobró Tomás Holder por una semana en el reality

Tomás Holder fue el primer eliminado de la casa de Gran Hermano 2022 y su salida generó diversas polémicas.

Mientras en Twitter los memes y comentarios de alegría por esta partida se convirtieron en tendencia, se reveló cuál fue la suma que el joven de 21 años recibió por su semana en Gran Hermano 2022.

Tal como trascendió, cada integrante cobra un estímulo de 180 mil pesos por semana, un sueldo que puede modificarse de acuerdo al ritmo inflacionario. Para el ganador la cifra será diferente porque, además de este "incentivo", se llevará 15 millones de pesos y una casa.

Tomás Holder fue el primero en abandonar la casa en medio de un fuerte repudio en redes sociales, donde cuestionaron sus actitudes dentro del certamen y su unión al grupo de "Los monitos", que integran Martina, Juan y Nacho.

Tomás Holder.

“La pasé muy bien, me llevo algo bueno de todo. Fue un juego en el que bien o mal me divertí, hice lo que pude y me voy con la cabeza en alto. Jueguen y disfruten la casa”, dijo Tomás Holder al dejar la casa de Gran Hermano 2022.

Tomás Holder reapareció en redes tras dejar Gran Hermano 2022

Después del escándalo virtual que se armó por su salida de Gran Hermano 2022, Tomás Holder reapareció en sus redes sociales y dejó un mensaje para sus seguidores.

“Cumplimos el sueño de llegar todos juntos a Gran Hermano. Fue un juego muy divertido en el cual pudimos ver mucho sobre mi personaje y un poco sobre mi personalidad”, escribió. “Muchas cosas quedaron por demostrar...”, agregó en la misma placa.