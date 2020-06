Verónica Lozano le pidió disculpas a Nicolás Wiñasky

En el ciclo "Cortá por Lozano", días atrás, Vero Lozano hizo referencia al pedido del periodista Nicolás Wiñasky al presidente en el que decía que había nacido su sobrina y por el aislamiento no la había podido conocer.

"Hoy mi hermana Sofía fue mamá", había comentado el conductor en su espacio de TN y agregó: "Fui tío, tuvo una hija divina y está todo bien, pero yo la vi por Whats App y mi mamá, que es la abuela de la nena, la conoció por Whats App", continuó, en clara referencia al aislamiento dispuesto por el Gobierno algo al que el periodista no adhiere.

Con sarcasmo, Verónica imitó a Wiñasky de manera burlona y eso generó una gran repercusión en los medios. El periodista tomó el guante y, en su siguiente aparición televisiva, le contestó a la conductora.

"No tengo problema con que me imiten. Me causa gracia. Me sorprende lo de Vero Lozano. Capaz le afecta la cuarentena", manifestó ofuscado.

En diálogo con Beto Casella Lozano se refirió al hecho y contestó: "Yo pido disculpas si ofendí a alguien. La verdad es que era con humor en esta situación que todos vivimos".