El político y padre de las hijas de Romina Uhrig, Walter Festa, compartió en sus redes el comunicado de un club de fans de la exdiputada.

En las últimas horas la jugadora, no sólo mostró su estrategia dentro de la casa sino que además, manifestó en vivo su descontento al no ingresar sus hijas al juego y en su lugar su sobrino.

“Queremos repudiar a cada persona y programa que está haciendo esto y ojalá cundo ella salga pueda tomar cartas en el asunto y hundirlos como la mier… que son, comenzando por Kuarzo”, se lee el comunicado que el funcionario compartió.

Romina Uhrig junto a Walter Festa

“Sabemos que lamentablemente Romi no llega a la final, que posiblemente sea la próxima eliminada pero ¿saben qué? Aunque vayan a lograr su cometido no van a ganar nunca”, expresaron.

Walter Festa, el ex marido de Romina de Gran Hermano remarcó el posteo, en sus redes sociales con un "Es así”.

Walter Festa se manifestó en contra la producción de Gran Hermano

Por qué se separaron Romina y Walter Festa

Romina Uhrig contó en Gran Hermano algunos detalles que dieron que hablar sobre los motivos verdaderos de su ruptura. "Por momentos es como que re extraño a Walter cuando me acuerdo de cosas", contó la ex diputada a Julieta y Daniela, durante la noche de cine en Gran Hermano.

En su relato, Romina también reveló que el funcionario había "comenzado el duelo" mucho antes de la ruptura definitiva. "Se ve que hace rato que quería separarse y no se separaba de mí” , contó.

Romina y Walter Festa.

Luego, Romina aseguró cuál fue su hipótesis sobre esta decisión. “Él apenas se separó de mí, lo primero que sentí es que quería tener libertad para estar con otras minas. Te lo juro. Era como que se quería sentir libre en vez de preferir una familia, es lo que presentía yo. Lo primero que hizo fue escribirle a una mina. Supuestamente era una amiga, una conocida mía, una compañera. No sé. Él me dijo que no, pero ya está, no importa”, disparó.