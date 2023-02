La vida amorosa de Romina Uhrig es motivo de misterio en Gran Hermano y muchos aseguran que la ex diputada no está separada de manera definitiva del ex intendente de Moreno, Walter Festa.

Sin embargo, la jugadora contó en la casa algunos detalles que dieron que hablar sobre los motivos verdaderos de su ruptura. "Por momentos es como que re extraño a Walter cuando me acuerdo de cosas", contó la ex diputada a Julieta y Daniela, durante la noche de cine en Gran Hermano.

En su relato, Romina también reveló que el funcionario había "comenzado el duelo" mucho antes de la ruptura definitiva. "Se ve que hace rato que quería separarse y no se separaba de mí. Él lo re superó y ya lo había superado en casa”, contó.

Walter Festa y Romina Uhrig

Luego, Romina aseguró cuál fue su hipótesis sobre esta decisión. “Él apenas se separó de mí, lo primero que sentí es que quería tener libertad para estar con otras minas. Te lo juro. Era como que se quería sentir libre en vez de preferir una familia, es lo que presentía yo. Lo primero que hizo fue escribirle a una mina. Supuestamente era una amiga, una conocida mía, una compañera. No sé. Él me dijo que no, pero ya está, no importa”, disparó.

Romina reveló en Gran Hermano cómo fue su boda con Walter Festa

Los recuerdos parecen estar bien presentes en Romina quien, tiempo atrás, contó cómo fue su boda con Walter Festa lleno de celebridades.

“A mi fiesta vinieron y tocaron Los Ángeles Azules y después cerraron Los Sultanes”, contó Romina a sus compañeros.

Romina no solo contó quienes fueron animar a su fiesta de casamiento, también de los invitados que estuvieron presentes. “Habían muchos intendentes también, vino (José) Ottavis, vino la boxeadora, la Tigresa Acuña con su marido. Fue muy divertido mi casamiento. No se imaginan lo que fue”, contó la participante ante la presencia no solamente de políticos, también de figuras del espectáculo.

Walter Festa junto a sus hijos.