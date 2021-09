Ximena, la participante más odiada de “Bake Off Argentina”

“Bake Off Argentina” arrancó hace tres días y ya hay polémica con una de las participantes que se convirtió en la más odiada de las redes: Ximena. La joven, señalada como la nueva Samantha, fue criticada por su altanería.

Todo comenzó con el desafío del martes, cuando los 14 participantes tuvieron que replicar el clásico arrollado de merengue, crema pastelera y frutillas de Dolli Irigoyen. La receta, simple pero complicada a la vez, encontró a la marplatense con problemas para enrollar los tres tipos de merengue y, ofuscada, lanzó: “Me quiero tomar el palo”.

Pero, la hora de las devoluciones, fue el momento en donde Ximena se ganó el mote de “la nueva Samantha” por la horda de tweets en su contra que se escribieron. El jurado, compuesto por Damián Betular, Irigoyen y Pamela Villar, criticó su postre y la ubicó en el puesto 12, como uno de los peores de la noche. Detrás de cámara, la joven estalló de furia. “Yo creo que estaba bien, estaba correcto, estaba riquísimo. No entiendo, la verdad no entiendo. Me hubiera encantado probar el de todos mis compañeros”, dijo, despertando el enojo de los espectadores por su altanería y falta de compañerismo.

Ximena tiene 20 años y es oriunda de Mar del Plata. Fan del chocolate, su sueño siempre fue participar en “Bake Off Argentina” para demostrar que es ella la mejor pastelera amateur del país. Autoexigente y competitiva, estudia instrumentación quirúrgica en su ciudad natal.

La otra Samanta: Paula y su emprendimiento

Paula tiene 29 años y es oriunda de Villa Luro. Auxiliar forense y empleada administrativa, siempre supo que lo suyo era la pastelería por el amor que siente por la cocina y lo auténtica que se siente al preparar recetas dulces. Hasta acá, el perfil perfecto de una participante de “Bake Off Argentina”, pero, detrás de ella se esconde una nueva polémica.

Como siempre, las redes destaparon la olla, y encontraron que Paula, @xpawsi en Twitter, no es tan “amateur” como parece. La joven, al igual que Samanta Casais, tiene un emprendimiento propio relacionado con la pastelería, llamado “Dosmilcinco Tortas y Cupcakes”.

El descargo de Paula contra los que la señalan como "la nueva Samanta".

La joven, arremetió contra quienes la critican y sostuvo que ella no mintió al inscribirse. “Yo mostré absolutamente todo y se puede tener emprendimientos; no tenía que ser mi principal ingreso nada más, es todo legal", dijo.

Enojada ante las críticas, tuiteó: "De los participantes hombres solo hablan de cuál es el más lindo, mientras que de las mujeres sólo se busca a ver cuál es 'la próxima Samanta'".

Según el reglamento, un participante no puede “ser cocinero amateur y no haber prestado servicios como pastelero/panadero profesional, ni haber tenido un emprendimiento o negocio vinculado de tipo profesional, entendiéndose por ‘profesional’ no haber tenido un comercio en forma personal o venta telefónica. Quedan excluidos los emprendimientos amateurs publicitándose y operando por redes sociales”.