¿Todos contra Yanina Latorre? La picante pelea de "las angelitas"

Yanina Latorre se enfrentó con sus compañeras de Los ángeles de la mañana en pleno programa. La esposa de Diego Latorre debió responder a las críticas de Mariana Brey y Andrea Taboada, después de los clásicos Insta Live que hace con Lizardo Ponce.

Al parecer, la rubia manifestó que "odiaba" a sus colegas y tuvo que dar explicaciones. "Mariana, yo no dije eso. Nunca manifesté odiarte… Ángel, todos los días es esto, es insoportable", comenzó diciendo Latorre. Y Taboada acotó: "Vos decís que el problema soy yo".

"Lo que digo en mis vivos es un problema mío, de mis vivos… Pero todos los días este ataque sistemático cansa. Estábamos hablando del coronavirus y no sé cómo llegamos a esto. Y estoy viendo que Andrea viene con un acting", disparó.

Luego, Taboada continuó: "Yo me siento mal. Dice que el problema soy yo" y Latorre siguió la polémica: "Todos los días la misma historia, me cansa. Yo no dije que las odiaba. Mariana, a vos te saco del problema, pero siento que hablando de una dinámica de panel, antes Andrea estuvo de mi lado. El panel quedó tres contra una. Y no me puse en lugar de víctima. Esto me aburre".

