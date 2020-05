¿Otra vez separados? Yanina Latorre contó por qué no tiene sexo con Diego

Yanina Latorre confesó cómo vive la cuarentena con Diego Latorre. Mientras en Los ángeles de la mañana debatían si las parejas podían mantener relaciones durante la cuarentena, la rubia dio a entender que ella no mantiene relaciones íntimas con el ex deportista.

"A mí no me lo permite la religión, en cuarentena no se hace nada”, tiró la panelista del programa. "Termino cansada de los vivos", se justificó tras los Insta Lives que hace con Lizardo Ponce. “Antes estaba cansada, estaba aburrida, siempre tengo una excusa. De acá salgo una y media, dos, paso por lo de Dora (su mamá); estaré almorzando tres, tres y media, a veces a las cuatro. Cuando termino, a las cinco de la tarde, estoy agotada, no quiero hablar con nadie de la familia”, aseguró.

“¿Pero no te dan ganas de darle un beso, un abrazo?”, le consultó Karina Iavícoli, su colega. “Sí... de hermanos”, disparó.