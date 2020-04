Yanina Latorre se cruzó con Cinthia Fernández y revivió el escándalo con Natacha Jaitt

Cinthia Fernández retomó la polémica con Martín Baclini. La panelista de LAM confirmó que, después de la separación, consideró "desubicado" que el empresario decida regresar al Bailando con su nueva novia, Agustina Agazzani.

Pero este ataque a su ex, no fue bien tomado por Yanina Latorre, su colega, quien defendió al morocho. "Tampoco es que te traicionó. Siempre fue bueno con vos y tus hijas. ¿Te parece para tanto?" dijo la panelista y siguió: "Vos no sabes lo que es que humillen. A mi me humillaron. Ella no pasó lo mismo que pasamos nosotros, con mis hijos", disparó Latorre en relación a su escándalo con Diego Latorre cuando descubrió la infidelidad con Natacha Jaitt.

"Siempre me habla de sufrir por amor, pero él no le hizo nada comparado con lo que pasé yo. Si él quiere ir al Bailando es porque ella sigue fomentando que se suba a su fama", agregó Yanina.

Luego, la conversación subió el tono y Cinthia asumió que no quería que lo sigan defendiendo. "Hay cosas que sí le creo y otras que no", dijo en Latorre.