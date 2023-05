Yanina Latorre contó esta noche en LAM que sufrió un accidente en su casa. Fue Ángel De Brito quien le preguntó que le había pasado y la angelita dio los detalles en vivo del susto que se había llevado. "Estoy llena de moretones en los brazos", señaló.

Yanina Latorre en LAM.

El accidente de Yanina Latorre

"Me caí de la escalera", comenzó contando Yanina Latorre. Y continuó: "Estaba en bata y pantuflas y me despatarré y caí".

Luego, la panelista indicó que le envió un audio de whatsappa a su marido, Diego Latorre y detalló su reacción.

Yanina Latorre y Ángel De Brito en LAM.

"Si mandás un mensaje tan mal no estás", contó Yanina Latorre que le respondió el exfutbolista. "Cero empatía", comentó Ángel De Brito sonriendo.

Seguido a esto, la angelita aclaró que le había mandado un mensaje llorando, por lo que le había sorprendido su contestación.

"Mañana te va a doler todo", finalizó el conductor.

Yanina Latorre mostró el living de su casa

En diciembre, Yanina Latorre estuvo unos días sola en su casa ya que el resto de su familia había viajado a Qatar a ver de cerca la Final del Mundial.

Por eso, para cuando llegaban sus hijos, la panelista contó que quiso preparar el living de su casa para recibirlos con espíritu navideño.

"Nos pusimos las pilas y hay árbol. Rosa y Romina que son todo me ayudaron.Terminamos todo, armamos mi ciudad. Todo lo que yo tengo de Navidad que amo porque hoy llegan los chicos y hay que esperarlos con este espíritu navideño", comenzó contando Yanina Latorre.

Y concluyó: "Estoy fascinada con todo, todo, todo. Ahora hay que poner regalitos, a ver quién me manda. No, mentira, mi familia me tiene que regalar".

En el video que publicó Yanina Latorre, se podía ver primero un gran árbol de navidad con decoración color plata, contra un ventanal.

En la mesa ratona, cuatro adornos navideños y, en el hogar, dos botas y un Papá Noel colgando.

Por último, en los estantes, la panelista colocó varias casitas navideñas.