Yanina Latorre destrozó a Susana Roccasalvo por la edad: "Dice que es más joven que yo"

Yanina Latorre y Susana Roccasalvo tienen una guerra histórica desde que trabajaban juntas hace algunos años. En varias oportunidades, ambas han aprovechado momentos al aire para tirarse algún que otro palito e ironizar al respecto de su mala relación. Ahora, luego de que en LAM, el programa que conduce Ángel De Brito en las noches de AméricaTV, trataran una reciente polémica que se generó alrededor de la conductora, la panelista lanzó un comentario que no pasó desapercibido.

Recientemente, Susana Roccasalvo se mostró indignada al abrir su programa ya que José María Listorti y Laurita Fernández la dejaron plantada en un móvil. Por esto, la conductora enfureció al aire y ambos actores salieron a aclarar lo sucedido. Por este escándalo, todos los programas de chimentos comenzaron a hablar al respecto y LAM no fue la excepción.

Yanina Latorre en LAM

Luego de que Susana Roccasalvo asegurara que 'Matilda', la obra que están haciendo José María Listorti y Laurita Fernández, no tendrá más lugar para promocionarla en su programa. Entonces, en el programa de Ángel De Brito trataron el tema. "¡Qué enojada que estaba! Es feo que te planten un móvil, en eso la banco", comentó el conductor, que tampoco tiene una excelente relación con la conductora.

Entonces, Yanina Latorre aportó lo tuyo y mostró su indignación frente a la decisión de Susana Roccasalvo de no promocionar la obra de Listorti: "Perdón, pero ¿el teatro vive de ella?", lanzó con ironía la panelista. Ahí mismo, Ángel De Brito contó más detalles de lo que sucedió con el móvil y el enojo de la conductora: "Me contaron del programa de Susana que ella había arreglado un móvil con el director de la obra, Ariel del Mastro, que fue novio de Susana, que mezcla un poco las cosas"

La burla de Yanina Latorre a Susana Roccasalvo por su edad

En medio de este debate sobre la actitud de Susana Roccasalvo por su enojo con José María Listorti y Laurita Fernández, Yanina Latorre lanzó una burla que no pasó desapercibida.

Yanina Latorre apuntó contra Susana Roccasalvo: "Se saca años"

"No sabía dado al hijo de Nacha Guevara. No me la imagino de suegra de Roccasalvo a Nacha", comenzó filosa la panelista.

Posteriormente, reveló un cómico detalle en tono de burla sobre la edad de Susana Roccasalvo: la conductora se saca años. "Es más joven que yo. ¿No sabías que es más joven que yo? Ella dice que es más joven que yo. Una vez yo estaba laburando con ella y lo decía. Se saca muchos años".

NL.