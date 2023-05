La entrevistas que Jey Mammón le dio a la colega de Infobae, Natalia Volosin, generó una nueva disputa en redes sociales a la que Yanina Latorre de dio entidad luego de haber sido vinculada en las personas que Jey Mammón tiene como posibles demandados.

Luego de que se conociera que Jey Mammón podría llevar a la justicia a Yanina Latorre, Ángel de Brito, Flor de la V y Karina Mazzocco, la angelita, Yanina Latorre, y el propio Ángel de Brito le pidieron explicaciones a Natalia Volosin por haberlos nombrado en la entrevista y luego afirmar que ellos serían las personas a los que el conductor demandaría por 1 millón de dólares cada uno.

“¡Los nombres en la nota los diste vos! Me nombraste vos, Jey dijo periodistas y vos me metiste. Nos usaste para vender la nota. ¿Chequeaste la data? A mí no me llegó nada. Deja de usarnos y asumí tus errores”, respondió Yanina Latorre en el hilo de tuits.

Yanina Latorre.

¿Qué dijo Ángel de Brito sobre las acusaciones?

“Es información falsa. No fui citado en ninguna audiencia propiciada por Jey Mammón. Ni Natalia Volosin, ni Gaby Cociffi, ni nadie de Infobae me llamó para preguntarme. Aunque me escriben por favores”, respondió el presentador de LAM ante la nota a Jey Mammón titulada “Jey Mammón: Estoy muerto en vida”.

Al ver la repercusión negativa, la periodista de Infobae respondió a Ángel de Brito en el hilo de tuis: “¡Hola, Ángel! No te llamé porque no es una nota en la que yo brindé información, sino una entrevista. Saludos”.

Ángel de Brito.

Así se dio la pregunta en la que Yanina Latorre quedó involucrada

El mano a mano de Jey con Natalia tuvo lugar esta semana en la redacción de Infobae y de manera viral, la entrevista y las declaraciones del conductor recorrieron todos los medios, portales y demás sitios de información.

Jey Mammón leyó los textuales de los que algunos medios y periodistas dijeron al aire y pusieron en sus graphs. ¿Vos tenés ahora iniciando acciones legales?, preguntó Natalia y Jey respondió que “Sí”.

Natalia Volosin.

“¡Tenés audiencias en estos días!”, remarcó Natalia. Sí, aseguró Jey Mammón. “¿Contra quién, me podés decir?”, preguntó la colega, sin que el entrevistado respondiera, Natalia sacó el nombre de la angelita. “Contra Yanina Latorre, ¿Tenés una audiencia con Yanina Latorres?”.

“Tengo audiencias, no importa con quienes”, dijo Jey Mammón y Natalia Volosin sumó nombres: “Con Florencia de la V, con Karina Mazzocco, Ángel de Brito… ¿Son estas las personas?”, preguntó la periodista y Jey Mammón dijo: “Sí”. Esto lo vio Yanina Latorre y de ahí los ataques en Twitter y lo que se viene el lunes en LAM.

S.A.