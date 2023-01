Alexis, "El Cone" de Gran Hermano: “Mi juego fue muy estratégico”

Alexis Quiroga o “El Cone”, como lo conoce el público, fue eliminado en la undécima Gala de Eliminación de Gran Hermano. El joven cordobés, de 29 años, en su primera placa pierde contra Ariel con el 56,19% de los votos. La semana pasada, su novia, Coti Romero, había quedado en placa frente al mismo competidor, saliendo con el 67,35% de los votos. Sin duda alguna, ambos fueron la pareja del reality.

En cuanto a Coti, reconoce que la relación está más fuerte que antes. Que existe grandes posibilidades de convivir “estamos dando para adelante y esperando que venga lo mejor” expresa. Alexis en cuanto al amor y a lo laboral. En referencia al juego, el cordobés ratifica “fuimos los únicos que hemos jugado firmes y los que hemos durado, por eso hemos durado tres meses sin placa”.

También hizo consideraciones de porque no están más en la casa, “una mala jugada fue lo que nos saca. Aunque ya teníamos la casa inclinada, era lo más probable que podía pasar”, enfatiza el ex jugador. En cuanto a su juego personal, lo define: “Mi juego fue muy estratégico, creo que no dañe a nadie y se dio como se tenía que dar”. Además, agrega, “pasando esta placa me iba a ilusionar muchísimo con la final. Veía un camino limpio’, en referencia a que no se arrepiente de nada, aunque se veía en la final.

En cuanto a la traición de Thiago Medina, explica que lo tomo como un juego y que está todo bien. En la casa, Thiago votó a Alexis cuando decía que este era como su hermano. El Cone destaca “sigue siendo un amigo, adentro y afuera”. Aunque manifiesta quien puede ser el próximo hermanito en abandonar el juego “creo que esta semana se puede ir Thiago”. En el análisis también asegura que puede ser Maxi el próximo ganador.

Así fue la salida de Alexis "Conejo" de la casa de Gran Hermano

Luego de haber tenido un domingo diferente, donde el tan deseado asado hecho por Ariel y Alexis reunió en la misma mesa a todos los participantes de Gran Hermano, esta noche Alexis fue eliminado de la casa más famosa del mundo.

El público le sacó el apoyo a Alexis, quien era la primera vez que iba a placa, y en una votación codo a codo contra Ariel, tu tiempo dentro de la casa de Gran Hermano llegó a su final y deberá seguir su camino fuera de ella. Alexis tuvo un 56.19 de votos en su contra y Ariel 43.81%.

Recordemos que durante la semana cuatro participantes estuvieron en placa. Alexis, conocido como "Conejo", Agustín, Ariel y Lucila "La Tora", esta última fue sacada de placa por su gran amigo Nacho, quien tuvo el liderazgo de la semana y el poder salvar a un jugador gala de eliminación.

Por votación del público, dado que tuvo la menor cantidad de porcentaje en los votos en contra, fue Agustín. El jugador volvió a tener el apoyo del público con un 15.5% en su contra, luego de haber reingresado al juego hace dos semanas. "Gracias gente por el apoyo, el aguante y tomarse el tiempo. Gracias por todo el apoyo. ¡Los amo!", dijo Agustín tras conocer que salía de la placa.

Tras la salida de Coti la semana pasada del reality de Telefe, los ánimos de la casa son otros y poco a poco, con la integración de los reingresos a la casa, el juego va tomando nuevos colores y estrategias que van quedando a la vista.