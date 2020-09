Conocé el nuevo y ambicioso proyecto de Ricardo Arjona

Si algo puede presumir Ricardo Arjona (56) es que en un contexto inédito para la escena musical, donde los formatos de streaming llegaron para suplir los recitales presenciales, lejos de bajar la guardia dobló la apuesta. Su creatividad le hizo frente a los esquemas del aislamiento y sin perder su esencia, se reinventó a través de nuevas formas de trabajar y lanzar canciones.



“Blanco”, uno de sus proyectos discográficos más ambiciosos grabado en los Estudios Abbey Road de Londres, fue estrenado en plena pandemia con una mística nunca antes explorada. Y después de catorce videoclips repartidos uno cada semana durante los últimos meses y catorce sesiones de autor antes de cada lanzamiento, Arjona le dio fin a un ciclo con “Morir Por Vivir”, el último videoclip y segundo corte del proyecto, con el que anuncia el comienzo de una nueva etapa. “



Esta semana la terminamos como una celebración de lo que fue improvisar durante seis meses en el encierro. No es como una despedida, es el fin de un ciclo para empezar otro. Después les caeremos con un par de sorpresas que me tienen muy emocionado. Estuvo bien. Necesito sacar algo bueno de lo malo”, asumía quien pasa el confinamiento muy bien acompañado. Tal es así que con un talento que pocos conocían, el artista guatemalteco se convirtió en el barbero oficial de sus hijos varones Ricardo Jr (25) y Nicolás (9).



Con rasuradora eléctrica en mano y el torso al descubierto, Arjona demostró que cortar el cabello es una más en su lista de habilidades. El primero en pasar por las tijeras fue el menor, quien presumió un look muy moderno y le siguió el veinteañero, al que le llovieron halagos de toda índole por su trabajado físico. “Aíslate con buenas compañías. Barbería BLANCO Y NEGRO, pura actitud. En estos tiempos, los cantautores se hacen barberos. El mundo de #MUNDOARJONA. Solo amigos”, acompaña el texto con el que el cantante inmortalizó la divertida imagen del clan en la que solo falta la bellísima Adria.

