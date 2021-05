Cachete Sierra desmintió a Cande Ruggeri: "Nunca fuimos novios"

Días atrás, Candela Ruggeri confesó que Cachete Sierra fue el primer hombre que le rompió el corazón y que por eso, entre sus amigas lo llaman "elque", el que me dejó.. La joven aseguró también que se enamora muy fácil.

Ahora, el galán, respondió a sus dichos y contradiciéndola, aseguró que nunca fueron novios.

En diálogo con "La previa de La Academia", Agustín hizo su descargo y dejó mal parada a la hija del Cabezón Ruggeri

"Me enteré que me decían ´el que´", dijo riéndose del ocurrente apodo y continuó: "Es raro escucharla hablar así después de tanto tiempo. Es un tema de ella" y continuó: "La recuerdo con cariño pero nosotros nunca estuvimos de novios, por eso me impactó mucho lo que dijo. Nos conocíamos hacía muy poco y estábamos empezando a vernos y ver qué pasaba entre nosotros pero ella quería dar el paso siguiente y yo no. Ella quería una cosa y yo otra", y el cantante fue por más:

"Veo que terminó mucho más lastimada de lo que pensé en ese momento, pero no fue todo como dijo las cosas. Me presté al show y bailamos la salsa, después vino todo ese bum mediático y quería que blanqueara la relación, pero yo quería ir paso a paso".

También agregó: "Tuve dos novias en mi vida. Necesito mucho tiempo para conocer a otra persona. Ella venía de un noviazgo largo y acostumbrada a eso" y con firmeza aseguró: "no me enamoro fácil".

Sierra dijo que Cande se puso de novia con un amigo suyo, un futbolista con quien incluso se fue de viaje y él también comenzó otra relación.

Sorprendido por los dichos de Cande, agregó: "que diga que soy el ex me causó gracia porque nunca me enteré que habíamos sido novios".

Cande Ruggeri habló de su relación con Cachete Sierra y lo mandó al frente

Cande Ruggeri fue una de las parejas de Cachete Sierra que, a pesar de mantener el perfil bajo, mantuvo diversos amoríos con algunas personas del ambiente artístico.

Para la hija del "Cabezón" Ruggeri las cosas no resultaron tan bien y se refirió a su pasado con el actor. “Con mis amigas le decimos ‘elque’ porque es el que me dejó. Lo que pasa es que yo me enamoro mucho y muy fácil, y él me rompió el corazón. Podría decirse que fue la primera persona que me rompió el corazón”, dijo la modelo en La previa de La Academia, de Ciudad Magazine.

