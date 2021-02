Cacho Fontana internado de urgencia

Por un cuadro de neumonía y tras haber superado el Coronavirus, en el día de ayer fue internado Cacho Fontana hacia el Hospital Fernández desde el geriátrico donde actualmente vive.

Fue su hija Antonella, la hija que tuvo con Liliana Caldini, quien dio a conocer la información: "Me avisaron que papá no estaba bien y por eso llamaron a la ambulancia aunque no requería internación", decía la melliza de Lumila en diálogo con Ángel de Brito.

Sin embargo fue el conductor de Los Ángeles de la Mañana quien amplió la información: "efectivamente, Cacho Fontana fue internado" y a Antonella no le habían avisado del traslado de su padre al nosocomio.

Cacho tuvo COVID a mediados del año pasado junto a otras personas con las que convive en la Clínica Interplaza y en menos de un mes, recuperó la salud.

Ahora, el locutor nuevamente está en el Hospital Fernández, fue sometido a un nuevo hisopado que le dio negativo y su cuadro pulmonar preocupa al entorno familiar.

Fontana, antes de la pandemia estaba trabajando en Radio Nacional pero tuvo que interrumpir su trabajo por ser adulto mayor y persona de riesgo.

A pesar de su avanzada edad, Norberto Palese, tal es su nombre real, tiene preparado un proyecto para hacer televisión y eso lo tenía muy entusiasmado. Algo enojado afirmó: "Es lo único que quiero y lo único que no me dejan".

Ahora, se espera el parte médico que informará cómo evoluciona el paciente.

Preocupación: Cacho Fontana tiene Coronavirus

Cacho Fontana dio positivo del test de Coronavirus y no presenta síntomas. El locutor fue diagnosticado después de que se presentaran casos confirmados en el geriátrico donde vive hace unos años.

El locutor, de 88 años, fue destinado a un lugar aislado, acondicionado y, según contaron sus allegados, se encuentra sin síntomas y con muy buen ánimo.