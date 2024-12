Luego de las polémicas palabras de Wanda Nara en el living de Susana Giménez este domingo, Mauro Icardi decidió iniciar una demanda hacia las conductoras. Sumada a la disputa judicial y la previa medida cautelar, propulsada por las abogadas del jugador, se incorporará una nueva demanda de Icardi hacia la modelo y madre de sus hijas.

Esta mañana Elba Marcovecchio, quien oficia de abogada del deportista, anunció que dará rienda suelta a una demanda hacia Wanda por su desempeño como invitada en el programa prime time de Telefe.

El motivo por el que Mauro Icardi denunciará a Wanda Nara según Elba Marcovecchio

Esta mañana la esposa de Jorge Lanata y representante legal del jugador del Galatasaray, admitió que su cliente demandará a la conductora. Sin embargo, su advertencia no solo quedó en informar su siguiente movimiento en el juzgado, sino que además dio a entender los motivos por los cuales Wanda Nara habría infringido la ley durante su entrevista.

Según Elba Marcovecchio, el principal motivo de la demanda sería la violación de la restricción impuesta a Wanda Nara. La abogada explicó que, durante su aparición en el programa de Susana Giménez, la modelo habría infringido la medida cautelar que prohibía hablar públicamente sobre las hijas que comparten con Mauro Icardi. En este contexto, Marcovecchio esta mañana en A la Barbarossa, advirtió que la conducta de Nara podrá tener consecuencias legales graves.

“En este caso puntual es por la violación a la restricción que manda el juez. No es una cosa menor. La señora Nara se sentó y dijo ‘voy a pagar la multa’ y marca que no importa la orden judicial”, señaló la abogada del jugador. Sin embargo, Wanda Nara en el living de la diva, ante su negativa de acatar la medida, explicó que ella también había impuesto un bozal legal a los medios de comunicación que, según la misma, no fue cumplimentado.

En la misma entrevista de este lunes 2 de diciembre por la mañana, la letrada también se refirió a la forma en la que el jugador vivió este domingo, luego del desalojo de Santa Bárbara y siendo espectador del programa en el que fue partícipe su expareja. “¿Cómo vivió la entrevista? Convengamos que mal, obviamente. Porque se expone toda una problemática a niveles de show”, cerró la penalista.

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi continúa sumando nuevas denuncias, en esta ocasión de él hacia la conductora por rehuir a lo dictaminado. La mediática no se privó de hablar de su descendencia este domingo y alegó que son sus propias hijas.

C.G