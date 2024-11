En medio de la disputa por el departamento en la torre Chateau y la residencia en el Country Santa Bárbara, se revelaron los acuerdos internos que mantendrían Wanda Nara y Mauro Icardi. Los mediáticos habrían pactado una división de bienes en la que Icardi se quedaría con dinero y Wanda con los inmuebles. Sin embargo, esto volvió a ponerse en cuestión y se generó un nuevo conflicto económico entre ambos.

En medio de este escándalo, esta mañana Ana Rosenfeld, la abogada de Wanda Nara, reveló que Mauro Icardi no habría pagado la cuota alimentaria por sus hijas. Esto no sería una eventualidad, sino que hace tiempo que el jugador no paga lo que le corresponde por su descendencia según la abogada.

Ana Rosenfeld reveló hace cuántos meses Mauro Icardi no paga la cuota alimentaria para sus dos hijas

Este miércoles en A la Barbarossa, la abogada de la mediática reveló que el futbolista no pagó la cuota alimentaria de sus hijas de ocho y nueve años. Esta situación viene ocurriendo, según Ana Rosenfeld hace medio año. “Hace 6 meses que Mauro Icardi no cumple la cuota alimentaria”, denunció en vivo la letrada.

A esto se suma, la polémica decisión de Wanda Nara de alquilar el departamento de Chateau, dado que sería un bien que le fue atribuido en la separación de bienes que habrían hecho con Mauro Icardi. “Cuando se firma el convenio de separación de bienes, Wanda se queda con inmuebles y Mauro se queda con plata”, expresó la abogada.

Sus dichos, tanto por el alquiler del Chateau como por la falta del dinero de la cuota alimentaria por parte de Icardi, no tardaron en viralizarse en la red y muchos apuntaron a que como aún no se concreta el divorcio no se podría exigir la cuota alimentaria. Sin embargo, en Argentina sí es posible esta medida, pudiendo exigir el progenitor que se queda viviendo junto con los hijos una cuota que cubra estos gastos. La cuota puede ser hasta el 50 % del salario mensual del progenitor y se repartiría proporcionalmente según el número de hijos que tenga y es hasta los 21 años de su descendencia.

En el caso de Wanda Nara y Mauro Icardi ambos tendrían que haber acordado previamente un monto fijo de cuota o de lo contrario lo debería hacer un juez. La abogada Ana Rosenfeld a pesar de lo que calificó indirectamente como incumplidor, evitó dar más detalles sobre la posible ausencia económica por parte del futbolista.

C.G