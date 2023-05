Cinthia Fernández, desesperada por un episodio de violencia que vio en la calle: "Fue horrible"

Cinthia Fernández no gana para disgustos. En medio de la difícil situación que atraviesa con su vecina por el incidente del gas pimienta, ahora la panelista relató un hecho de violencia que vio en plena calle y por el cual tuvo que intervenir.

“No saben lo que me acaba de pasar, es horrible. Había ido a un lugar, estaba manejando y veo que una mujer agarra de la cabeza a una criatura de la edad de mi hija y la empieza a maltratar muy fuerte, le sacude la cabeza y le pega con un palo en plena calle, evidentemente pensó que no la veía nadie…”, comenzó Cinthia en sus historias de Instagram.

“Clavé los frenos, no me comí a nadie porque Dios estaba al lado mío y me bajo, encima yo con los antecedentes que tuve yo hace poco, tenía miedo de cualquier cosa. Si hubiese sido por mí, directamente, la dejaba sin hablar en el piso”, continuó en su relato y agregó: “La criatura llorando, dos menores más al lado. Me bajo y le digo ‘¿qué haces? ¿Cómo vas a pegarle así a una criatura?’”, agregó sobre el momento en que decidió enfrentar a la mujer que maltrataba a la niña.

“Empecé a decirle que iba a llamar a la policía, enferma, de todo, y le empiezo a preguntar a la nena si quería que llame a la policía, llorando me dice que por favor no le llame a la policía, que ella no le estaba pegando. Salta uno de esos otros dos pibes menores y me dice ‘a mí también me pega, nos pega, no llames a la policía’”.

El desconsuelo de Cinthia Fernández ante la situación

“Evidentemente tenía miedo a lo que le haga después si yo llamaba a la policía, utilicé la aplicación y vinieron exactamente en un minuto y medio y nada, le filmé la cara de esta HDP, que no tiene otro nombre, se la mostré a los oficiales”, contó Cinthia Fernández, revelando que usó una aplicación de seguridad del municipio de Escobar y que le tomó fotos a la mujer que luego compartió en sus historias.

“No sé qué pasó después pero fue una situación horrible. Ojalá que se la saquen, era la abuela. Ustedes no saben a esa nenita cómo la zamarrearon, fue una mierda”, continuó desconsolada ante la situación. “Fue re feo... ojalá la agarren y esa nena no sufra más”, cerró entre lágrimas.

VO