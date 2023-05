Cinthia Fernández fue agredida en plena calle: "Es un cobarde"

Cinthia Fernández no está atravesando uno de sus mejores momentos. Luego del conflicto que vivió con su vecina que terminó en la Justicia, ahora protagonizó un mal momento en la calle.

La panelista brindó una entrevista para "Implacables" y previo a la nota vivió un feo momento cuando fue agredida por un motoquero.

“Vivimos un momento desagradable fuera de cámara. Pasó un motoquero y te gritó ‘¡vos querés tener juicios para sacar plata!’”, contó la cronista que la estaba entrevistando.

Fiel a su estilo y tomándose las cosas con un poco de humor, Cinthia contestó: “Me encanta. No sabés lo que me divierte ir a mediaciones, hablar con abogados y sobre todo cuando estás tranquila en tu casa”, dijo a pura ironía.

Luego, acotó: “Es un cobarde. Se sacó el casco, después se lo puso y encima era un chabón”, dijo con bronca y luego contó: “Estoy tan acostumbrada en mi vida a tocar fondo y salir. Siempre se puede”.

Cinthia Fernández mostró la denuncia de su vecina y dejó al descubierto las incongruencias

Cinthia Fernández mostró la denuncia de su vecina en la cual se puede lee: "Ninguno se hizo atender ya que consideraron no era necesario". De esa forma, la mujer expuso que los adolescentes no recibieron asistencia médica porque no fue necesario, lo que se contradice con lo que señaló la mujer en "A La Tarde".

"No solo en el audio fingió demencia, sino que ella misma declara que ninguno consideró asistencia médica, quizás por esa razón a los cinco minutos estaban cancanto el feliz cumpleaños, porque no había pasado nada. ¡Cuántas contradicciones!", sentenció la panelista de "Nosotros A La Mañana".

VO