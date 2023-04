Mica Viciconte le soltó la mano a Cinthia Fernández en el conflicto con sus vecinos: ''Yo no estaba''

En las últimas semanas, Cinthia Fernández se encuentra en medio de una polémica con sus vecinos en su barrio privado, luego de vivir un incidente con su vecina Leila Davidovich que incluye gas pimienta, denuncias y golpes. Casualmente, Mica Viciconte vive en el mismo lugar junto a Fabián Cubero y su hijo Lucca que tienen en común y habló en LAM.

Durante la entrevista, la conductora se desligó por completo de la situación que actualmente preocupa a Cinthia, ya que aseguró que no estaba enterada y que no quiso meterse: "Yo no estaba, y si estaba, estaba durmiendo porque creo que fue a la noche. Yo a las 21 me voy a dormir.’’

Cinthia Fernández

Y añadió, dando detalles sobre el motivo de su ausencia: ‘’Luca se duerme a las 20 y a las 21 estoy durmiendo yo. Así que no vi ese conflicto. Estoy enterada, por supuesto, porque es un caos, pero no es algo en lo que me quiera meter".

Cómo es la relación de Mica Viciconte y Cinthia Fernández

En el móvil, Mica Viciconte aseguró que generalmente tiene buena onda con sus vecinos y que se llevan bien, además de que no le gusta tener problemas: "Tengo buena onda con los vecinos, me llevo bien. No conozco a todos, a esa casa no fui".

Mica Viciconte

Finalmente, habló sobre su vecina: "Yo con Cinthia Fernández me llevo bien. No somos amigas, pero me llevo bien, si ella necesita algo, o yo, estamos, somos humanos también, pero es un bajón y creo que la puerta está rota", y continuó, deseándole buenas vibras a Cinthia Fernández: "Ojalá que se recupere, pueda solucionarlo'', cerró.

D.M