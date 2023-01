El caso de Fernando Báez Sosa conmueve a toda la sociedad, y esta semana, mientras se dieron las sesiones de los alegatos finales, en donde Graciela Sosa, volvió a dar un desgarrador discurso, Cinthia Fernández decidió opinar del tema y mostrar su apoyo a la madre del joven asesinado.

En sus historias de Instagram, Cinthia respondió preguntas de sus seguidores cuando le consultaron: "¿Qué le dirías a la mamá de Fernando Báez si la tuvieras de frente?".

Desde su lugar de madre, la modelo contestó: "Que la abrazo, que un país está con ella, que estoy disponible para sacarla adelante, aunque no me conozca. Y que no se vaya...".

"Siento que no está acá ella y que se está dejando ir", agregó, preocupada por Graciela Sosa.

La opinión de Cinthia Fernández sobre los rugbiers

Tras mostrar su apoyo a la familia de Fernando, Cinthia también lanzó una fuerte frase para los rugbiers implicados.

"Si fuese familiar estaría haciendo llamados para que se aseguren la peor de la peor estadía en la cárcel a los nenes de papá", sentenció Cinthia sobre el pedido de perpetua para los ocho acusados.