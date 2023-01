Cinthia Fernández reveló por qué su hija menor no quiere ir con su papá: "La maltrató"

Es de público conocimiento que, de las tres hijas que Cinthia Fernández tiene con Matías Defederico, las que más tiempo comparten con su papá, son las mellizas: Charis y Bella. Esto llama la atención de los seguidores que aprovecharon para preguntarle a la artista el motivo.

A través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, un seguidor le preguntó a Cinthia Fernández: "¿Por qué Fran no quería ir con el padre? Él dijo que vos no lo dejabas verla ni llevarla a su casa". Sin nada que esconder, la bailarina respondió: "Él miente siempre, no importa cuándo leas esto".

Matías Defederico con las gemelas.

"La maltrató un día que me quería llamar para contarme que estaban hablando mal de mi. Se quiso ir conmigo, me hizo videollamada y él le arrancó el teléfono de la mano", detalló la mamá de Francesca sobre el conflicto por el que la menor de sus hijas no quiere quedarse con Defederico.

Luego de agregar que apenas ocurrió eso fue con la policía a buscar a la pequeña a la casa del exfutbolista, Cinthia sentenció: "Fran sabrá cuándo decide volver a estar cómoda con él". De esa forma, la artista dejó en evidencia que respeta los tiempos de su hija.

La publicación de Cinthia Fernández.

Cinthia Fernández apuntó contra Matías Defederico

A través de las redes, un seguidor le advirtió a Cinthia Fernández: "El papá luchón está con las gemelas y tiene que hacer un vivo de Instagram para mostrar semejante milagro". De esa forma dejaron en evidencia la actitud de Matías Defederico.

La artista compartió la captura de pantalla del mensaje que recibió y respondió: "No le da la cabeza para pensar que en un vivo pueden leer cualquier cosa y las expone a un momento de mierda. Pobre, no sabe que saben leer porque ni siquiera se ocupa de sus estudios en ningún sentido".