Cinthia Fernández explotó con el actor, Christian Sancho, luego de que este le enviara una carta documento por una discusión que tuvieron en televisión por la manutención de su hijo.

En sus redes sociales, Cinthia exclamó: “Si no adeudaba, tenía la posibilidad de expresarlo públicamente. ¿Tan nervioso se puso?”. Luego dijo que consultó con una fuente de suma confianza que es la exmujer de Christian, Vanesa Schual. “El señor se ofendió”, dijo a lo último.

En Nosotros a la Mañana, Cinthia explicó la situación: “Yo quería preguntar sobre algo interesante que para mí es la cuota alimentaria, algo que sufro. Además fue un tema público con sus exmujeres, pero el señor se ofendió”.

“Su exmujer me pasó un papelito en donde la Justicia le pone un provisorio, porque según mi fuente, él no pagó los alimentos hasta noviembre. Cuando pasa eso, se juntan las dos partes y se fija un valor provisorio hasta que se determina la cuota alimentaria”, cerró la panelista.

LA SITUACIÓN POR LA CUAL CHRISTIAN SANCHO LE MANDO UNA CARTA DOCUMENTO A CINTHIA

Es se desarrolló por el altercado que tuvieron en un programa de Nosotros a la mañana, en donde la panelista dijo: “Tengo entendido que no estabas pasando alimentos hasta el mes de noviembre y la Justicia te puso un provisorio”.

Al actor no le gusto nada el comentario y le respondió: "No voy a hablar de mí, de mi hijo, ni de nadie. La Justicia falló a mi favor y cumplo con lo que dice el juzgado". También aclaró de que no va a hablar de valores.

