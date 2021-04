Morla con Rial: Así fue la reacción de Dalma y Gianinna Maradona

En el primer programa de TV Nostra, conducido por Jorge Rial, Matías Morla habló sobre su cliente y socio Diego Maradona. El letrado se manifestó en duros términos hacia Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna Maradona. Al escuchar los dichos, las hermanas reaccionaron mediante sus redes sociales.

En el aire de El Trece, el programa Pasapalabra, tenía como participante a Dalma Maradona quien iba posteando en su historia algunos de los segmentos del ciclo y hasta el momento en el que le gana al participante Gabriel Schultz, haciendo como que nada pasara en America TV donde Morla, hablaba acerca de ella, su hermana y su madre, de la peor manera. Sin embargo, la mamá de Roma, estaba al tanto de lo que sucedía en el nuevo ciclo del ex intruso y eligió sumarse con "likes" de los comentarios que sus seguidores hacían a Morla.

Por su parte, Gianinna, eligió manifestarse a través de un amigo suyo. Dj Kelo, con quien mantiene una relación de profunda amistad y confianza. Sin filtro Kelo, publicaba imágenes del programa y hablaba al mismo tiempo "No la quiere a Rocío y te la cogías la CDTM. MORAL ASESINO. No puede ser que le den prensa. Asesino cagón", se manifestaba furioso.

En el segundo posteo de su historia, mientras se veía al letrado en la pantalla, el joven decía "yo soy el que estuvo? Mentiroso el último Año Nuevo yo estaba y no te vi. Mentiroso. Dónde estuviste el ultimo Año Nuevo porque yo estuve y no te vi. Mentiroso cara de verga", decía sin filtro.

La siguiente publicación en la que Morla hablaba de que había pasado con Maradona 7 fiestas de fin de año, Kelo repetía: "Mentiroso contá a quién Diego llamó a las 12:00 en Año Nuevo por teléfono a vos o a Claudia" y agregaba "No le crean nada a esta lacra mentirosa".

Cada vez más compenetrado en lo que sucedía del otro lado de la pantalla, decía "ya te das cuenta: abogado, garca y aparte le da la nota al otro cara de verga de Rial, entre lacras se juntan", finalizaba.

Para poner paños fríos al duro momento, el amigo de Giani mostró una foto de Diego a la que acompañó con un "Se va a hacer justicia. Descansa en paz".

Otra imagen muestra a Claudia y Diego con Dalma, Gianinna junto a Benja y Kelo escribió: "Lo que no vas a entender ni tener nunca en tu vida Morlita: amor, familia y respeto".

El joven ahora sí, finalizaba su descargo, y en una foto junto a su amiga, ambos sonrientes, plasmaba: "la verdad nunca va a dejar de ser verdad. En la vida todo vuelve y ésta no va a ser la excepción. Siempre y para siempre".

Jorge Rial debutó con TV Nostra: la entrevista a Matías Morla que encendió la polémica

Jorge Rial hizo su debut en TV Nostra, el nuevo ciclo apuesta de la noche de AMérica TV y el tema central de esta primera edición estuvo en Matías Morla, con quien el conductor tuvo una entrevista exclusiva.

"Ahora cuando me escuchen se van a dar cuenta que el diablo no es tan malo. Todo esto que pasé que fue muy triste, porque Diego era un amigo....se usó el dolor de la gente innecesariamente. El tiempo está mostrando nuevas situaciones, cuando se decía que me iba del país y no es así", comenzó Morla en una entrevista en donde apuntó contra todo el entorno de Diego Maradona en medio de la difícil situación judicial del abogado.