Daniela Celis se descargó contra los padres ausentes y Thiago Medina estalló: "Daría mi vida por mis hijas"

Parecía que todo había terminado de la mejor manera, pero la polémica entre Daniela Celis y Thiago Medina vuelve a estallar, y, esta vez, de manera contundente. Tras una publicación de ella en la que ponía el foco en los padres ausentes y las madres que crían solas, él decidió salir al cruce.

Daniela Celis se descargó contra los padres ausentes y Thiago Medina estalló

Todo comenzó en la tarde noche del viernes. Daniela Celis publicó una historia en la que se la puede ver con sus hijas y que traía consigo un mensaje. “Abrazo a todas esas mamás solteras con hijos múltiples. Mis respetos, todo mi amor, mi admiración. Y cuando pienses que estás sola, cansada. Respirá, que te juro que la vida pone todo en su lugar”, escribió.

La publicación de Daniela Celis.

Como se podía suponer, muchas personas tomaron este mensaje como una acusación directa contra Thiago Medina y su rol como padre. Cabe recordar que la pareja decidió separarse en mayo, después de que el vínculo entre ellos se complicara en el plano íntimo.

Sorpresivamente, Thiago decidió recoger el guante y publicó un extenso descargo en sus redes sociales. “Yo sé la clase de persona que soy y sé también que estuve desde el primer día con mis hijas. La verdad que me daría vergüenza andar difamando cosas que ni siquiera tienen sentido. Pero bueno, hay que facturar”, comenzó.

Daniela Celis y Thiago Medina con sus gemelas.

Tras eso, dejó un pedido e intentó aclarar cómo es su relación actual con Daniela. “Lo único que pido es que respeten mi decisión y no anden hablando Mi**** de los demás para ganar un poco de vitas. (…) La gente que me conoce sabe que daría mi vida por mis hijas y no hace faltar tantas explicaciones, porque no quiero andar metiéndolas en un problema de adultos. Eso es lo que no entiende mucha gente”.

Para finalizar, redobló la apuesta y pareció cuestionar, indirectamente, a su expareja. “Espero que los padres y madres me entiendan. Las cosas no son como las cuentan. (…) Desde ya les aviso que todo lo que brille no es oro y que la gente piensa que es todo color de rosa, pero no. Uno se cansa de que lo basureen tanto. Hay límites y me cansé”, cerró.

El descargo de Thiago Medina.

De momento, ninguno de los dos volvió a hablar del tema. Daniela Celis permanece en silencio en sus redes sociales, mientras que Thiago Medina solo compartió los números de una rifa que está realizando “por algo personal”.