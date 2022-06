El artista Arse le respondió a Omar Varela, productor de música de Mueva Records

El round 1 empezó cuando Mauro Duki Lombardo dijo, hace aproximadamente siete meses, en una nota con el comediante Grego Rossello que el productor musical los “forreó a todos”, en relación a los derechos de algunas canciones durante el lapso en el que trabajaron juntos. “En vez de hacer lo que tenía que hacer como un hombre inteligente, nos quiso cagar a todos y le salió mal la jugada”, dijo el trapero, quien ya tiene vendidas todas sus entradas para realizar cuatro recitales en el estadio de Vélez Sarsfield en los meses de octubre y noviembre.

En el round 2, Omar Varela dio una entrevista junto al DJ Bruno Podestá y se refirió a la desvinculación con el artista: “Hay un montón de gente que se llena hablando la boca de mí. Yo tengo la conciencia bien limpia. Les duele el ego, no tengo idea, sé adentro que no hice nada malo. Me han acusado de robar canciones, yo no puedo robar algo que produje yo mismo. Nadie piensa en cómo la tuve que remar para que funcione eso y que todos los artistas que están explotando hayan podido tener ese momento. Me puse la 10, pagué los videos y un montón de artistas, hoy en día, ni me saludan porque piensan que les quise cagar la carrera. Si hubiese hecho algo malo, saben dónde vivo, pudieron hacer un juicio y, sin embargo, nunca hicieron nada”.

“Te hubieses quedado callado papu, hasta casi te perdonamos”, escribió Khea en sus historias de Instagram dando origen al tercer round, luego de escuchar cómo Omar Varela se defendió de las acusaciones de Duki. Y agregó: “Imagínense que me hizo firmar una cláusula en un contrato que dice que no puedo hablar de él ni de su sello, que creamos juntos. Yo nunca fui artista de él. Para liberarme de ese contrato me dejó dos años sin regalías de todos mis temas, como por ejemplo Loca”. Además, el cantante explicó cómo llevaban los gastos en los inicios del sello discográfico: “No hablo del lado artístico. Hablo de que jamás pagaste un video. Los videos los pagábamos nosotros porque Mueva Records, según vos, también era nuestro y jamás reconociste nuestro trabajo como fundadores antes de que te quieras quedar con todo”.

Al round 4 se subió el artista Arse Ovo quien participó del stream “Abducidos” y contó cómo se maneja Varela en el detrás de la escena urbana, y acotó a los mensajes de sus colegas: “Midel, Khea y yo no lo conocíamos a Omar, pero nos estábamos juntando a hacer música. Hasta que un día nos reunimos en la casa de Khea y en uno de los freestyles que hicimos, salieron unos beats muy buenos, pero no sabíamos de ningún productor en el 2017. Fue ahí cuando decidimos ir a grabarlo a Castillo Records, que es donde Duki grabó ‘No Vendo Trap’. Luego de eso, como no nos gustó mucho el sonido que logramos, decidimos salir a buscar otra productora. Ahí, es cuando conocimos a Mueva y pasó todo lo que pasó. Trabajamos juntos. Hicimos el primer sello musical que fue Mueva LITE Records”, aclaró el compositor.

Escuchá a Arse Ovo en el programa "Abducidos":

Rodrigo Lenardon, conocido artísticamente como Arse, tuvo sus inicios en el rap con apenas 13 años yendo a participar en competencias undergrounds como “El Quinto Escalón”, en el Parque Rivadavia, mismo ciclo del que surgieron artistas como WOS, Duki y Lit Killah, y también en "Las Vegas". Fue uno de los co-fundadores de Panter Music, sello pionero en la aparición del trap argentino. “Después de haber hecho Mueva, apareció un empresario y me dice: ‘che ustedes hicieron esto’, ¿no pueden hacer otro más? Yo en el momento, dije sí, obvio y nos volvieron a cagar. El cagarte no pasa por lo que diga un contrato, pasa por un montón de otras cosas también. Ahí, es cuando yo destaco a los pibes y lo que nos preocupamos el uno por el otro”. Lo que dio a entender es que habían generado mucho revuelo en la industria y que no podían perder tiempo sin sacar música nueva, aún sabiendo que los estaban chantajeando. ¿Habrá round 5?