El emotivo mensaje de Carlos Tévez a Diego Maradona

Las repercusiones por el fallecimiento de Diego Maradona son incesantes y ahora fue Carlos Tévez quien manifestó su dolor. El Apache publicó en su cuenta oficial de Instagram una imagen en la que se lo ve luciendo la casaca de Boca Juniors con el número 10, el que usaba Maradona, y acompañó la foto con sentidas palabras:

"Todo homenaje que pueda hacerte siempre va a ser una pequeñez por lo grande que sos!!!", comenzaba el relato que continuó: "En esta foto reflejo que todavía no caigo que no estás más con nosotros.Apunto al cielo pero mi mirada es hacia el piso. Pero también sé que donde estés me das fuerza para seguir".







Tévez agregó un emoji con un puño que indica fuerza y siguió con su sentido relato: "No sé si pueda estar a la altura pero de una cosa sí estoy seguro. Dejaré mi corazón para hacerte feliz.", y finalizó: "Te extraño amigo".

Entre los innumerables comentarios se destacó el de Gianinna Maradona quien le escribió sintéticamente: "Inmenso!"



Este no es el primero posteo de Carlos Tévez refiriéndose a Maradona. El mismo día que Diego fallecía, Carlitos publicó un video con varias jugadas de gol emblemáticas de Maradona y en esa publicación escribía: "Vos sos inmortal. Nunca vas a morir. Siempre vivirás en mi corazón!!! Te amo rey de reyes.

Luego, otro mensaje decía:" Gracias Diego por estar presente y ser eterno!

"