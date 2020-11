El peor momento de Miley Cyrus

Cuando ya creía que había superado su adicción al alcohol, Miley Cyrus volvió a tener una recaída en el marco de la pandemia. La cantante aseguró que vivió un "cóctel de caos" del que ahora está intentando salir y ya lleva 2 semanas sobria.

La intérprete fue entrevistada en el ciclo New music daily with Zane Lowe, de Apple y en ese espacio hizo su catarsis: "Tuve una recaída y no lo voy a fingir", aseguró.

Cyrus había estado 6 meses sin consumir pero la pandemia le jugó una mala pasada y volvió nuevamente al alcohol. "Me propuse no enojarme conmigo sino preguntarme qué paso" dijo y agregó que el alcoholismo puede conducirla a un comportamiento impulsivo.

Los últimos años de Miley fueron muy movilizantes para ella. Además de la ruptura de su matrimonio con el actor Liam Hemsworth, la artista musical perdió su casa en los últimos incendios forestales en Malibú.

Al cumplir recientemente 28 años, reflexionó acerca de las innumerables figuras que perdieron la vida a los 27 años como Amy Winehouse​, Jimmi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain entre otros: "O entrás en el próximo capítulo o esto se acaba".