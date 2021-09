La semana pasada, Susana Giménez compartió un simpático video durante un vuelo hacia Punta del Este, donde su piloto era nada mas y nada menos que Antonio Laje. El conductor de América llevó a la diva de los teléfonos a Uruguay y ella lo elogió a más no poder. Pendiente de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo, Jorge Rial apuntó contra la diva con un polémico mensaje en Twitter.

El polémico tweet de Jorge Rial por el vuelo de Susana Giménez junto a Antonio Laje

“¡Qué sorpresa! Hoy cuando me subí al avión para irme a Punta del Este ¿saben quién era el piloto? Antonio Laje, un genio”, escribió Susana Giménez en su cuenta de Instagram, junto al video dónde se ve al periodista Antonio Laje en el avión. “¡Antonio! Llegué y no te reconocí. Vestido de piloto, precioso. Saludé a todos, e Inés me dijo: ’¿Sabés quién es? Laje’. Y yo grité: ‘¡Laje! ¡Qué flaquísimo!’. Yo había escuchado una vez que eras piloto, pero me había olvidado!”, se la escucha decir a Giménez. “Vine a llevarte. Un placer para mí”, le respondió el conductor de América en el video.

El polémico tweet de Jorge Rial por el vuelo de Susana Giménez junto a Antonio Laje

Como pasó en otras oportunidades, Jorge Rial publicó un fuerte e irónico mensaje para Susana en la red social del pajarito. El periodista volvió a referirse a cómo la diva calificó a nuestro país durante la etapa más estricta de la cuarentena, antes de instalarse en Punta del Este. Rial citó una noticia de Big Bang News que informaba sobre el episodio de Susana y Antonio, y escribió un fuerte mensaje.

El polémico tweet de Jorge Rial por el vuelo de Susana Giménez junto a Antonio Laje

“¿Se iba o venía a Argenzuela?” publicó de manera irónica Jorge Rial.

Susana Giménez vuelve a la TV antes de lo previsto:

Susana Giménez regresará a la televisión antes de lo previsto. La diva de los teléfonos lo harpa de la mano de Marley en su clásico programa de viajes, "Por el mundo".

Hace unas semanas, la diva regresaba a la Argentina después de estar alejada por una temporada en donde vivió en su casa de Punta del Este y transitó la difícil enfermedad del coronavirus. Recuperada, Susana estuvo muy activa por estos días, fue votar en las PASO, al teatro a ver a Roberto Moldavsky y se reunió con sus grandes amigos, entre los que estuvo Marley quien logró convencerla de que se le una en una nueva aventura.

"Me encantó volver a verlos después de tanto tiempo. Como siempre nos reímos hasta desmayarnos", destacó Susana en sus redes sociales.

La vuelta de Giménez junto a Marley será en noviembre con la versión internacional de "Por el mundo", en donde visitará distintos puntos de Estados Unidos. De esta manera, el conductor y la diva podrían viajar por Los Ángeles o Miami, aunque aún resta ultimar detalles.

FF