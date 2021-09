¡Desopilante! Antonio Laje fue el piloto de Susana Giménez 

Cada vez que Susana Giménez utiliza las redes sociales, genera una revolución entre sus seguidores. Además de publicar polémicos tweets, muchas veces la diva comparte graciosos videos en Instagram, llegando a ser tendencia en redes sociales. En esta oportunidad, la diva de los teléfonos compartió un video mientras estaba por despegar en un avión hacia Punta del Este. La sorpresa fue que el piloto era el periodista de América Televisión, Antonio Laje.

Estrella del periodismo fue el piloto de Susana Giménez

“¡Qué sorpresa! Hoy cuando me subí al avión para irme a Punta del Este ¿saben quién era el piloto? Antonio Laje, un genio”, escribió Susana en su cuenta de Instagram, junto al video dónde se ve al periodista de América Televisión en el avión. “¡Antonio! Llegué y no te reconocí. Vestido de piloto, precioso. Saludé a todos, e Inés me dijo: ’¿Sabés quién es? Laje’. Y yo grité: ‘¡Laje! ¡Qué flaquísimo!’. Yo había escuchado una vez que eras piloto, pero me había olvidado!”, se la escucha decir a Giménez. “Vine a llevarte. Un placer para mí”, le respondió el conductor en el video.

“Fue un encuentro cumbre, conociendo a Antonio Laje, no nos va a contar nada” comenzó diciendo el periodista Fer Carolei, mientras presentaba la nota del simpático video de Susana Giménez, esta mañana en la pantalla de América Tv.

“Sale de que estábamos en Migraciones, Susana saludaba y la paran permanentemente habla, charla, es re contra amable y la secretaria me mira y pone cara de sorpresa, yo con barbijo y no reconozco a nadie, la codea a Susana y le dice ‘¿sabes quién es? Antonio Laje’, entonces ella me mira y me dice ‘¿Venís a Punta del Este?’. Pensaba que era pasajero y le dije, ‘sí, vengo a llevarte’” aseguró Antonio Laje mientras conducía su programa. Tiempo atrás, el periodista comentó que además de ejercer la profesión, también es piloto de avión.

Estrella del periodismo fue el piloto de Susana Giménez

Por último, Antonio le dedicó un tierno mensaje a la diva de los teléfonos. “Ella es un encanto. Yo no cuento... Le mando un beso enorme, un placer, rescato su sencillez y humildad, si no es la persona más famosa de la Argentina y la región re contra conocida, y es tan genia” aseguró el conductor.

Susana Giménez regresó al país el pasado 25 de agosto. Durante su estadía, la conductora dio el increíble reportaje en formato de realidad aumentada, a Cristina Pérez y Rodolfo Barili para Telefé Noticias. Además, aprovechó su tiempo libre para reencontrarse con viejos amigos, y en los últimos días la diva compartió una publicación en Instagram donde se la ve cenando junto a Marley, Elizabeth Vernaci, Humberto Tortonese, Federico Hoffman y Federico Levrino.

Estrella del periodismo fue el piloto de Susana Giménez

Susana Giménez vuelve a la TV antes de lo previsto:

Susana Giménez regresará a la televisión antes de lo previsto. La diva de los teléfonos lo harpa de la mano de Marley en su clásico programa de viajes, "Por el mundo".

Hace unas semanas, la diva regresaba a la Argentina después de estar alejada por una temporada en donde vivió en su casa de Punta del Este y transitó la difícil enfermedad del coronavirus. Recuperada, Susana estuvo muy activa por estos días, fue votar en las PASO, al teatro a ver a Roberto Moldavsky y se reunió con sus grandes amigos, entre los que estuvo Marley quien logró convencerla de que se le una en una nueva aventura.

"Me encantó volver a verlos después de tanto tiempo. Como siempre nos reímos hasta desmayarnos", destacó Susana en sus redes sociales.

La vuelta de Giménez junto a Marley será en noviembre con la versión internacional de "Por el mundo", en donde visitará distintos puntos de Estados Unidos. De esta manera, el conductor y la diva podrían viajar por Los Ángeles o Miami, aunque aún resta ultimar detalles.

FF