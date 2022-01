El Rubius, Willyrex y Vegetta tendrán su propio menú de comida

El Rubius, uno de los youtubers más vistos de la plataforma, confirmó en su cuenta personal de Twitter que se sumó al mundo gastronómico y que formó “The Gaming Family”. Tanto él como sus colegas tendrán menús de comida rápida: “POR FIN PODEMOS ANUNCIAR ESTO!! He creado mi propia Burger con la ayuda del grandísimo chef Dani García (que cuenta con 3 estrellas Michelin) y muchos platos más con Vegetta777 y WillyrexYT. PODEIS PEDIR YA EN GLOVO Y JUST EAT!! (LATAM SOON?)”.

Además, en relación al tema indicó que va a realizar un Epic Vlog cocinando con Vegetta y Willy, donde va a explicar cómo hizo junto a Dani García la hamburguesa perfecta mezclando el sabor Americano con toques Japoneses. “SUENA RARO DE NARICES, PERO ES LITERALMENTE LA MEJOR HAMBURGUESA QUE HE PROBADO EN MI VIDA”, dijo el creador de contenido. Su menú lleva el nombre de Dojo Rubius y demuestra a la perfección su gusto por la cultura nipona.

Willyrex es el único que no incluyó una hamburguesa en su carta de comida rápida Willyrex Paradise porque prefirió como menú principal un perrito caliente llamado Zeus The Dog, el cual viene con crujientes chicken tenders acompañados de salsa de guacamole, cebolla, crema agria y crispy. Como segunda opción una ensalada de pollo con zanahoria y tomatitos cherry multicolor con distintas salsas y por último un postre de helado de vainilla entre dos cookies con chocolate.

Por su parte, Vegetta tomó la decisión de agregar una pizza de color morada con complementos del mismo color a su menú Planeta Vegetta, que también cuenta con dos variantes de hamburguesas y de postre un helado de yogur, violeta, frambuesa, barquillo crujiente, peta zetas y cuerno de chocolate. Las distintas comidas estarán disponibles en: Madrid, Barcelona, Marbella, Málaga, Sevilla, Valencia, Granada, Almería, Sabadell, Palma de Mallorca y Córdoba.

