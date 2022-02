Felipe Fort durísimo contra Gustavo Martínez: "Papá lo recibirá con los brazos cerrados"

Instagram

Felipe Fort expresó su enojo con Gustavo Martínez, luego de que el tutor de los jóvenes decidiera arrojarse por el balcón del departamento ubicado en un piso 21. Según las palabras del hijo de Ricsardo Fort, tanto él como su hermana Marta, estaban en el domicilio cuando Gustavo se lanzó.

"Las ÚNICAS personas que SIEMPRE estuvieron para nosotros, fueron Marisa, Eduardo, César y amigos, y más gente que queda por nombrar. Papá lo recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron", escribió Felipe Fort en las historias de su cuenta oficial de Instagram.

"Sí, BRAZOS CERRADOS. Una persona que no puede terminar de "cuidarnos", faltando 10 días para que cumplamos 18. ¿Tienen a Gustavo como buena personas?, ¿después de lo que hizo?, mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento", agregó Felipe Fort visiblemente enojado con la situación que están viviendo.

"Agradezco tener una mentalidad tan madura para asumir esto en tan poco tiempo. Me parece MUY hipócrita la gente que opina sin saber qué pasó, y sin saber cómo vivimos los últimos siete años", terminó escribiendo Felipe Fort para que se deje de comentar sin saber en profundidad lo que estaba pasando con Gustavo Martínez.

Luego de publicar esas historias, Felipe Fort decidió borrarlas para compartir un video explicando el motivo por el cual eliminó el contenido, ya que al parecer, algunas personas pensaron que le habían hackeado la cuenta, pero no es así, ese es su parecer y lo hizo público de esa manera.

Felipe Fort aclaró que nadie sabe cómo vivió él los últimos siete años y que con 17 años, tiene la capacidad de analizar lo sucedido de esta forma, evidentemente se siente orgulloso de eso y pidió que no se opine al respecto. Por lo pronto, su hermana Marta, no se expresó al respecto.