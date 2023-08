Se filtró una foto de Jey Mammón en las PASO 2023

Jey Mammón reapareció luego de un tiempo en el que mantuvo un bajo perfil.

El humorista fue capturado por un vecino en la escuela Nº4 de Palermo (Nicaragua 5732), mientras hacía la cola para entrar a votar en las PASO 2023.

Jey Mammón.

"Jey votando", escribieron en una Historia de Instagram de LAM, donde recibieron la foto de un seguidor.

Allí, se lo veía a Jey Mammón bastante serio, mirando hacia abajo y con lentes de sol.

Al parecer, el conductor no tenía intenciones de ser reconocido, aunque evidentemente le fue imposible.

Jey Mammón.

El bajo perfil de Jey Mammón

Días atrás, en Entrometidos a la Tarde, la tarotista Fabiana Aquín, habló sobre la vuelta de Jey Mammón a la televisión.

"Me sale que por ahora no vuelve a la tele. Me sale que hay mucho resentimiento, hay cosas que todavía tiene que hablar y modificar", comenzó diciendo la especialista.

Luego, la tarotista aseguró que Jey Mammón va a volver a la televisión aunque todavía no es el momento. "Es lo que me indican a mí en el Tarot. El año que viene se le abriría la puerta a la tele. El año que viene va a ser un año mejor para él", concluyó.