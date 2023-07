Jey Mammón ha sido objeto de muchas noticias en los últimos meses. Su vida dio un giro de 180 grados cuando Lucas Benvenuto lo acusó gravemente en A la Tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco en América TV. El humorista se fue del país por unas semanas para poder despejarse de la tormenta mediática que estaba atravesando. Regresó y comenzó acciones legales contra algunos periodistas que trataron el tema en sus diferentes espacios.

Por otra parte, durante la ceremonia de los Premios Martín Fierro 2023, el pasado domingo, la presencia de Jey Mammón fue un hecho que dio de qué hablar toda la noche. La tensión en el Hotel Hilton era muy notable, pues, al parecer, había incomodidad por parte de sus compañeros de La Peña de Morfi para compartir mesa con él.

Incluso, se viralizó una fotografía en la que él se ve solo y las sillas de la mesa totalmente vacías. Sobre este tema, el presentador rompió el silencio en una nota con Crónica y reveló cómo fue su reacción ante este momento.

Qué dijo Jey Mammón sobre haberse quedado solo en la mesa que compartía con sus compañeros en los Martín Fierro 2023

"Yo siento que me encontré con mucha gente, me saludé con mucha gente y la imagen fue de unos dos minutos", aseguró Jey Mammón. Seguidamente, comentó que ese día varias personas se le acercaron, incluyendo el periodista Leo Arias, quien estaba en el piso de Crónica: "Él es uno de los muchos con los que me saludé esa noche, porque la foto de esos dos minutos que me quedé solo… Leo es testigo de que me vi con mucha gente", destacó.

En esa misma nota, Jey Mammón detalló cómo fue el encuentro con Susana Giménez: "Le mandé un mensaje a través de su hija y le dije que era porque no tenía su teléfono. Me dijo ‘No tenés el nuevo’, porque yo la llamaba todo el tiempo como Estelita y la volvía loca porque creía que era una fanática de ella y seguro que lo cambió por mí", recordó.

AM