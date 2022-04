Enterate cuál es el tema que Enrique Iglesias le rechazó a Ale Sergi y que terminó siendo un éxito de Miranda

Los cantantes Alejando Sergi y Juliana Gattas, quienes fundaron la banda de pop Miranda a mediados de 2001, estuvieron en el programa de Twitch "Momo Show", de PEEK Latam., el cual se emitió en vivo desde España. El creador de contenido Momo Benavides se encuentra de estadía en Barcelona hace varios días porque se está entrenando para participar del evento de boxeo la “Velada del Año 2” que llevará a cabo el creador de contenido vasco Ibai Llanos, donde disputará una pelea contra el youtuber Víctor Viruzz Melida, el sábado 25 de junio, en el Pabellón Olímpico de Badalona.

Sobre sus inicios en la música, Sergi recordó: “Empezamos tocando en el underground porteño en el 2000 en Cemento y en el 2001 sacamos nuestro primer disco. En esa época hacíamos performance teatral. Todos los miércoles el empresario argentino Omar Chabán organizaba un evento, donde iban diferentes actores a hacer pequeños sketches y con Juli nos fuimos a presentar porque hizo como una especie de casting. Juliana cantaba Jazz y yo era el musicalizador”. Luego en relación a la tragedia de la discoteca República Cromañón, la cual determinó que Chabán cumpla una condena de 10 años y 9 meses por ser el responsable del boliche, Gattas añadió: “Él cuidaba muchísimo a los chicos que iban al show. Siempre lo vi en ese rol. Después cuando pasó lo que pasó, realmente me llamó mucho la atención. Yo que crecí ahí y vi el espectáculo, veía como salía a la puerta y cuidaba a los pibes en la fila. Estaba pendiente. Cromañón era su vida”.

Por otra parte, en cuanto a su banda favorita nacional, Sergi señaló: “Como mejor banda de la historia yo me quedo con Soda Stereo. De afuera me encantan Abba y The Cranberries. Y como solista elijo a Charly García”. Por su parte, Gattas también dio su punto de vista: “A mí me gusta más Virus o como solistas Gustavo Cerati y también Charly”, a lo que Momo respondió: “Yo como banda me quedo con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y como solista coincido con ustedes”.

Por último, para cerrar la charla, ambos artistas brindaron un show en donde repasaron sus clásicos y también realizaron algunos covers para la gente que se encontraba en el chat. Entre los temas destacados podemos mencionar el hit “Ya lo sabía”, canción que compuso Ale Sergi para el cantante español Enrique Iglesias, que no le gustó, y se convirtió en un clásico de la banda.