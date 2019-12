La revelación de Estanislao Fernández: "Me sentí solo cuando salí del clóset"

Estanislao Fernández (24) fue noticia una vez más luego de mostrar su lado más sensible cuando su padre hizo referencia a la discriminación en su largo discurso de asunción. Sus lágrimas conmovieron a la Argentina y consecuentemente, las declaraciones dadas acerca del momento en que decidió salir del clóset.

"Lo traje porque es momento de visibilizar estas cosas. Por suerte él (Alberto Fernández) lo mencionó en el discurso. No lo esperaba, cuando empezó con el tema de la discriminación, me puse a llorar. Saber que él está en contacto con la comunidad me llena de felicidad", reveló el joven acerca del pañuelo con los colores de la bandera de LGBT.

Luego, en diálogo con Radio Ciudad, continuó: "En estos cuatro años no se habló del tema y no hablar de un tema es como insensibilizarlo y eso es peor que el odio. No hablar de las cosas e ignorar es peor, quita la cualidad de ser humano. No pensé que iba a tener tanta repercusión, sepan que yo pasé por la misma situación que pasamos todos en la comunidad".

"De sentirse solos. Y encima en el momento que salí del clóset era un momento en el cual no se hablaba de estas cosas. Pensar que hoy alguien puede hacerlo, que se sienta más acompañado es importante y, si ese acompañamiento viene del Estado, bienvenido sea”, finalizó el hijo de Alberto Fernández (60).