El mensaje de Eugenia Vidal tras ser dada de alta, recuperada de Coronavirus

Eugenia Vidal recibió el alta tras haberse contagiado de Coronavirus y lo celebró junto a sus seres queridos. Después de pasar más de 20 días padeciendo la enfermedad, la política argentina de 46 años dio a conocer la noticia a sus fanáticos y seguidores y quien festejó su recuperación fue nada más y nada menos que Susana Giménez.

"VOLVIMOS A SER 4. Hoy finalmente con el alta médica llegaron mis hijos a casa. Quiero agradecer a todos los que me acompañaron y me mandaron mensajes de recuperación. Cada uno ayudó a curarme.Y un inmenso gracias al Dr. Javier Pollan, la Dra. Victoria Ceretti, el Dr. Jorge San Juan, a @fernanquirosba y al Dr. Alberto Crescenti y todo el equipo del SAME por acompañarme, cuidarme y darme tranquilidad hasta que llegó el alta", expresó la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires en sus redes sociales.

Por su parte, la diva de los teléfonos fue una de las primeras en comentar la publicación de Vidal y además de expresarle su apoyo, se mostró más que emocionada con el alta médica: "Bravo Mariu me alegro tanto yo sabía que el covid no puede con vos. Abrazo gigante". Cabe recordar que la pareja de Enrique "Quique" Sacco confirmó ser positivo de Covid-19 el pasado miércoles 17 de junio tras realizarse el test el martes 16.