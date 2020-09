Felicitas Pizarro embarazada y en familia: espera otro varón

Ya no tiene que despertarse temprano para acompañar a su hijo de tres años al colegio. “Y ahora que estoy embarazada menos”, agrega la influencer gastronómica Felicitas Pizarro (35) que la mañana del viernes, horas antes de la grabación de “El Gran Premio de la Cocina”, hizo la excepción para la producción con CARAS.



“La pandemia me ayudó a equilibrar un poco cómo era mi vida y cómo quisiera que sea. Uno a veces se deja llevar por todo lo que hace durante el día pero cuando baja los decibeles empieza a pensar un poco cuáles son las prioridades de uno que son la familia, el trabajo, la salud y en base a eso construir de nuevo”. Convivir con nuevos proyectos, como grabar contenido para más de una serie de “El Gourmet” en su propia cocina, no fue el único cambio radical al que la cocinera y sommelier se sometió en lo que va del confinamiento.







“Transitar un embarazo en pandemia es totalmente distinto, un poco más impersonal, uno está con barbijo puesto, no te tocan, en la ecografía iba sola y tenía que hacer un video para mostrárselo a mi marido. Es más difícil pero también al ser el segundo todo el tiempo digo “bueno, ya tuve la otra experiencia aunque esta será rara”, asume Pizarro mientras su panza de cinco meses, que parecen más por su prominente tamaño, acapara los flashes y la atención de su hijo Ramón (3).



“Él pedía todo el tiempo tener un hermanito, lo pidió cuando sopló las velitas en su cumpleaños así que lo estaba esperando, aunque quería una mujer y va a ser otro varón. Obviamente cuando se lo contamos no le fue fácil de entender. Un día fui al baño y cuando volví me preguntó si ya había nacido. Pero es lógico. Por suerte conmigo y mi panza está súper cariñoso, me cuida y me protege”. Así como sucedió con su primer hijo junto a Santiago Solerno (35), el pequeño en camino del que todavía no definieron el nombre crecerá conociendo las bondades que la madre naturaleza le provee en su propio jardín.





“Tener nuestra huerta fue una decisión de hace un tiempito y tuvo que ver con enseñarles para mí cosas tan importantes como nuestra alimentación, sembrar, cosechar, comer, cocinar, todo eso me parece que es súper útil para la vida, tanto como aprender a leer y escribir. Para mí era como un básico que teníamos que tener en casa. A mi hijo le copa, va y saca hojas y se anima a probar de todo, es muy natural. Lo que más consume son los tomates, que en verano vienen de la huerta, mucha fruta no de la huerta pero sí en su dieta diaria. Somos re fruteros y el también lo adoptó. Come cualquier cosa, le gustan las remolachas, las arvejas, el brócoli y las papas por supuesto”, detalla la exigente presidenta de jurado por las tardes de eltrece cuyos antojos están muy lejos del paladar gourmet al que le hace honor su silla.



“No son nada sanos, todo lo contrario. Son cosas que nunca como. Al principio fueron cantidades inimaginables de sándwiches de miga, pastas rellenas, cosas dulces y un antojo terrible todos los tipos de snacks: papas fritas, palitos lo veía y me derretía”, confiesa sin culpa quien respecto a la idea de seguir ampliando la familia, reconoce: “No sé si el bebé en camino llegó para completarla, eso es algo que dejo abierta la puerta. No quiero pensar en “quiero tener tres o cuatro hijos” sino dejar como las oportunidades más abiertas, a pensarlo, a ver qué pasa con este niño nuevo, cómo nos afecta la vida cómo nos acomodamos, si podemos y queremos tener otro. A mí me gustaría pero no es algo que tenga súper planeado. Lo que me pasa con el embarazo es que es un estado tan lindo y que me daría mucha lástima que este fuera la última vez que lo transito”. Con una agenda laboral alterada “en el buen sentido” y la fortuna de no tener síntomas que le impidan continuar con sus obligaciones, la lanzada cocinera surgida de un concurso mundial de YouTube en 2013 –auspiciado por el famoso Chef inglés Jamie Oliver- anticipa la grabación de un nuevo proyecto de “El Gourmet” sin salir de casa.



Lo estamos preparando juntos con mi marido y será más una versión tipo reality de cocina”, anuncia la treintañera que a los 5 años se enamoró de la cocina de su abuela y pudo continuar con su legado hasta desembarcar en la televisión de aire. “Cuando llegó la posibilidad lo pensé mucho. Fue un recontra desafío, una exposición muy grande y fue un poco decisión de familia que estoy muy feliz de haberla tomado. “El Gran Premio de la Cocina” es un programa que me encanta hacer con un equipo espectacular, que por suerte gusta mucho y en esta cuarentena también la gente se ha afiliado mucho a verlo porque es alegre, sin conflictos, donde nos reímos, divertimos y sobre todo se ve cocina”.



Entre los deseos que Felicitas se reserva “para cuando todo esto pase” el sueño de un restaurante propio definitivamente lidera el podio. “Es una asignatura pendiente para mí”, asume la autora de dos libros que, además de recetas prácticas y saludables, invita a conocer desde cerca el espíritu que la define: cocinar y divertirse.

