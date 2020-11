Flor Torrente, audaz y versátil: "Crecí entre mujeres fuertes y así elijo ser"

Fue un año en el que debió“repreguntarse todo” y, también, “uno de puro aprendizaje, con experiencias intensas y a la vez hermosas”. Así define Flor Torrente (32) su 2020, en el que la pandemia la obligó a “reencontrarme con mi casa y con mis espacios. Venía de tres años de mucho trabajo, de no irme de vacaciones y de un sube y baja de emociones. Terminé la temporada de teatro en Carlos Paz y planeaba una gira. Me fui de vacaciones a Nueva York pero me tuve que volver a los cinco días por la pandemia. Ya de por sí, el año arrancó desestabilizándome”, admite.

Siempre versátil y emprendedora, Flor Torrente reconvirtió sus proyectos y se adaptó. Protagonizó “Señorita Julia”, una de las primeras obras de teatro que llegaron vía streaming, y con “Helicia”, la marca de carteras y accesorios que tiene con una amiga, comenzó a confeccionar elementos ahora esenciales como tapabocas y bolsos para las compras. También se sumó al “Cantando 2020”, en el que disfruta de otra de sus pasiones: la música.





“¿Si me gusta más que el ¨Bailando¨? No, creo que son diferentes y por eso me gustan las dos. Pero para mí, en la vida no es actuar o cantar, sino que es todo junto y al mismo tiempo. Nada es un poco más que lo otro. El ¨Cantando¨ me pareció una experiencia buenísima porque no hay nada que me guste más que cantar. En un momento en el que el mundo está frenado, tener la posibilidad de trabajar, ser visible y hacer lo que te gusta, para mí fue y es pura ganancia y estoy muy agradecida”, confiesa la actriz, quien días atrás fue noticia tras su intercambio con otro participante del reality, luego que la llamaran “muñequita de cristal”. Flor Torrente se refirió a la necesidad de dejar de lado ciertos estereotipos y etiquetas para con las mujeres y el debate dividió opiniones.





“Me preguntaron si creía que era un halago y la verdad que para mí no lo fue. Y lo dije sin maltratar a nadie porque a ese concepto lo alineo con algo en lo que no me represento. No me identifico con la “muñequita de cristal”, me pone en un lugar raro como mujer y, como creo que estamos en un programa que ven muchas niñas y niños, está bueno tener la posibilidad de dar mi opinión y ser escuchada. Pero bueno, algún grupo de personas siente que el decir algo u opinar diferente es agredir a otro y no; es conversar. Somos personas libres de pensamiento y si no podemos expresar lo que sentimos de un modo amable, está todo mal”, admite Flor Torrente, tras remarcar la importancia de “deconstruirse” y dejar de lado prejuicios y mandatos. Un camino que ella misma dice haber iniciado mucho tiempo atrás.

“Todo el tiempo trato de cambiar y evolucionar y trabajo todos los días para ser un mejor ser humano. A mí me ayudó muchísimo la meditación. Me parece que es algo que deberíamos hacer todos los seres humanos, porque nos hace cerrar los ojos, mirar para adentro y preguntarnos por qué reaccionamos como reaccionamos y por qué hacemos lo que hacemos. Creo que muchas veces no nos permitimos indagar, porque nos da pánico”, reconoce Flor Torrente.



“Además, yo me identifico con otra cosa muy diferente. Me considero más una guerrera porque vengo de una familia de mujeres muy fuertes. Me enseñaron a ir para adelante, a trabajar, a decir lo que uno siente, a luchar por lo que uno cree y eso no tiene nada que ver con una “muñequita de cristal”. Vengo de una mujer que crió a sus hijos sola y se cargó una familia al hombro; de una abuela que también lo hizo, con cinco trabajos, porque a la mañana trabajaba en la “Caja de Jubilación”, a la tarde atendía y ayudaba a otras personas y, por la noche, también empaquetaba galletitas. Vengo de una familia que no tenía ni para comer”, enfatiza Flor Torrente sobre la influencia que tuvieron en su crianza tanto su mamá, Araceli González, con quien planeaba hacer una obra antes de la pandemia.“Me encantaría trabajar con ella, estuve mucho tiempo sin verla por la cuarentena”, dice-, como por su querida abuela Rosa, quien falleció dos años atrás.

“Hoy, a mis 32, me veo distinta en todo. Creo que soy una persona más observadora, una que trata de ser más consciente. Ir para adelante está en mi esencia, aunque a veces soy muy exigente conmigo. Eso tiene sus pro y sus contras; el tema es encontrar el equilibrio”, sintetiza la actriz, quien este año también estrenará, en el Teatro San Martín y por streaming desde su plataforma, la obra “Las Manos Sucias”, con dirección de Eva Halac y en las primeras semanas de diciembre.

Pero Flor Torrente también tiene otras felices novedades, como la relación que acaba de “blanquear” con Guido Iannaccio (37), el productor musical y quien fuera manager de Oriana Sabatini, antes del grupo “Tan Biónica” y, años atrás, también novio de Mica Tinelli. En pareja desde hace “unos meses”, aclara Florencia sin especificar cuántos, la actriz confesó que el romance se inició como muchos otros durante el aislamiento: a través de cenas “virtuales” y extensas y muy románticas videollamadas.





“Nos pasábamos horas charlando de la vida y siguió pasando porque fluía. Para mí fue re lindo. Con Guido ya nos conocíamos desde hace años, por trabajos compartidos. Nunca me lo hubiera imaginado, pero bueno, hay que estar abierto a que las cosas sucedan de otra manera”, reconoce Torrente.

“En este momento los dos tenemos ganas de estar en el mismo lugar. Para mí lo más importante es eso: querer charlar con el otro, compartir tiempo y cosas. Una pareja es una construcción del día a día y los dos tenemos ganas de ir para el mismo lado. Eso es la base de todo. Estoy enamorada, muy bien y contenta. Si estoy con alguien es porque me va a potenciar, si no, paso”, se sincera Flor Torrente. “¿Qué me conquistó de él? La verdad es que somos re compañeros. Hace unos días nos alquilamos una casa alejada de la ciudad durante una semana y fuimos a desconectarnos un poco. Lo que queremos es construir momentos lindos, esa es la idea principal”, agrega sobre su estatus amoroso.

“Convivir es algo que va a ir sucediendo solo; no sé cuándo va a pasar. La verdad es que compartimos mucho tiempo juntos, la pasamos muy bien y, si sucede, está buenísimo, pero no sé cuándo será”, admite la actriz, que también está en proceso de creación de una serie, que escribió junto con su amiga Rocío Crudo, y que habla, justamente, del amor.





“Ya tenemos el guión y estamos viendo para qué plataforma hacerla. Es una ficción que habla de cómo creíamos que era el amor antes, de cómo nos lo enseñaron, y de cuán diferente lo vemos ahora. Hoy te digo que mi visión del amor y de la pareja es la de un vínculo en el cual yo sea un par. Hoy busco construir y proyectar a la par y reencontrarme con esa persona todos los días”, afirma Flor Torrente, quien no duda en identificar aquello con lo que no negocia.

“Lo que no perdono es la mentira, porque quiebra la confianza. Y cuando pasa eso ya no se puede ir a ningún lado. Para mí la base de un vínculo es el amor y la sinceridad, aunque no el sincericidio. Pero bueno, el que no sufrió por amor que tire la primera piedra. Todos fuimos los amados y los no amados”, concluye la actriz, muy a gusto con su presente. Y también con la definición que hoy elige: “La felicidad son instantes de plenitud.”, cierra Flor Torrente.

Producción de Sol Miranda​