Fin de semana de restricciones: estas son las películas y series que no te podés perder

Frente a las nuevas restricciones por COVID-19 que anunció ayer el presidente Alberto Fernández y el cese total de las actividades, desde CARAS te proponemos algunos títulos para que mires durante tu estadía en casa.

Películas y series para mirar el Sábado 22 de mayo

"Inexplicable" 21:50 hs HISTORY. Con WILLIAM SHATNER, de los productores de "Alienígenas Ancestrales" y "La Maldición de la Isla" comandada por William Shatner, producción de no ficción de una hora que explora los misterios más fascinantes, extraños e inexplicables del mundo. Desde supuestos encuentros con ovnis, hasta desapariciones repentinas o posesiones demoníacas, con la ayuda de los científicos más importantes, testimonios en primera persona y recreaciones dramáticas, Shatner busca la verdad acerca de los eventos más misteriosos jamás reportados.

"Inexplicable Latinoamérica" 22:45 hs. HISTORY. El reconocido actor colombiano que triunfó en Hollywood John Leguizamo presenta esta impresionante producción, basada en la franquicia original de Estados Unidos “Inexplicable con William Shatner”, en la que los mejores científicos, historiadores, testigos y expertos analizan los eventos más misteriosos e inexplicables de Latinoamérica junto a sus protagonistas: desde eventos paranormales, hasta posesiones diabólicas o desapariciones. En cada episodio de los ocho de esta primera temporada, varias historias intentan echar luz sobre cómo puede ocurrir lo aparentemente imposible.

"Círculo de engaño" 23:00 hs LIFETIME. Una pequeña comunidad isleña se pone patas arriba cuando Russel Douglas, un hombre de negocios local, es encontrado muerto el día después de Navidad. Brenna Douglas era la ex mujer de Russel, y que pronto sería ex esposa, quien a menudo se quejaba con su mejor amiga y ex reina de belleza, Peggy Sue Thomas, de que Russel era física y emocionalmente abusivo. A través de una investigación que se abre camino entre vecinos, ex esposas y mejores amigos, se descubre que Peggy contó con la ayuda de su ex amante, Jim Huden, para asesinar a Russel.

"Las Brujas" 22:0 hs. HBO. Robert Zemeckis ofrece una versión moderna del clásico libro sobre brujas que comen niños, estelarizada por Anne Hathaway y Octavia Spencer.

Películas y series para mirar el domingo 23 de mayo

"In Treatment" 22:00 hs HBO Un trío diverso de pacientes en sesiones con la Dra. Brooke Taylor (Uzo Aduba), buscando transitar por una variedad de preocupaciones modernas. Cuestiones como la pandemia global y los recientes grandes cambios sociales y culturales son el telón de fondo del trabajo de Brooke, mientras ella misma lidia con complicaciones en su propia vida personal.

"Conrad y Michelle: Si las palabras mataran". 23:00 hs. LIFETIME. Durante unas vacaciones familiares, dos adolescentes con tendencias suicidas recurren entre sí en busca de apoyo. A pesar de vivir en ciudades cercanas, los dos se comunican por mensajes de texto, compartiendo una relación tóxica de dependencia

"La leyenda de Tarzán" 18:21 hs TNT. Hace casi una década que Tarzán dejó África para vivir en Inglaterra junto a Jane. El terror acecha en el horizonte cuando Leon Rom, un traicionero enviado del Rey Leopoldo, planea capturar a Tarzán y llevárselo a un viejo enemigo a cambio de diamantes. Cuando Jane es incluida en su retorcido complot, Tarzán deberá regresar a la selva para salvar a la mujer que ama.

Películas y series para mirar en Netflix

"El ejército de los muertos". Después de una aparición de zombis que deja a Las Vegas en ruinas y aislada del resto del mundo. Tras haberse visto obligado a abandonar su vida, un héroe de la guerra contra los zombis, ahora trabaja en un restaurante de hamburguesas a las afueras de un pueblo que es su nuevo hogar; cuando el magnate de casinos lo busca para proponerle una misión que significaría una apuesta final: arriesgarlo todo para entrar en la zona de cuarentena infestada de zombis y recuperar USD 200 millones que están en una bóveda antes de que el gobierno lance una bomba nuclear sobre la ciudad en 32 horas.

"Millennials: Temporada 3" Un grupo de millennials afronta las presiones de la madurez y lidia con una variedad de problemas, como el desempleo y el engaño.

"Jurassic World: Campamento Cretácico: Temporada 3" Los campistas adolescentes de Isla Nublar vuelven con otra temporada en la que deberán trabajar en equipo para escapar de los dinosaurios.