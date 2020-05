Gasalla tuvo que pagar por bajarse de una obra

Como si fuera un clásico de las temporadas en Mar del Plata, antes que los éxitos se visualizan los escándalos y el último verano, no fue la excepción.

El empresario Guillermo Marín contrató al capocómico Antonio Gasalla para protagonizar una comedia en el teatro City y, a pesar de que le habían comentado lo difícil que era tener a Gasalla en un equipo de trabajo, por su caracter difícil, Marín hizo oídos sordos y así, sin dudarlo ambos "pusieron el gancho".

La obra, que comenzó con recaudaciones muy inferiores a las esperadas, con el correr de los días iba mejorando, a la vez que el humor de Antonio iba de mal en peor.

Lo cierto es que aduciendo problemas de salud, Gasalla se bajó del proyecto a menos de un mes de subido el telón.

El empresario, en diálogo con Caras, aseguró: "El monto no lo voy a decir, yo no le había adelantado plata", comenzó y continuó: "Antonio y Pierri se comportaron como dos caballeros porque cuando él decidió irse antes, yo le dije lo que había perdido" a lo que Gasalla le dijo: "Yo la mitad de eso te lo voy a devolver", y siguió: "Yo lo tomé con pinzas, pero llegado a Buenos Aires, me lo devolvió en efectivo.

"La verdad, es que se portó un fenómeno", dijo. y agregó: "Yo de Gasalla lo único que puedo hablar, al igual que de Pierri, son maravillas".

"Lo que me dio es mas o menos el importe que él había cobrado por haber actuado, con lo cual actuó gratis en el verano. Un señor de verdad", concluyó.