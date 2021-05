Luis Ventura liquidó a Horacio Cabak: "Se metió en un lugar que no sabe jugar"

El ya conocido en las redes como #CabakGate sigue dando que hablar. El periodista Luis Ventura, compañero de Horacio Cabak en la mesa de "Polémica en el Bar", pasó por "Intrusos" y liquidó al conductor por haber participado de Ph: Podemos Hablaren pleno escándalo con su esposa.

"La pregunta era ¿por qué tenes que ir a otro lado lo que deberías contar acá? Eso pasa siempre cuando uno va a otro programa. Estaban calientes. No les había gustado. Si vos metes una cautelar... Se lo cuidó en el programa. Yo traté de cuidarlo", reveló el periodista sobre el mal clima en Polémica... por la visita de Cabak al programa de Andy Kutnezoff.

En medio de la polémica, Ventura recordó una vieja pelea. "En un momento me enojé porque él pertenece a otro mundo, el de la moda... cuando se desarticula Intrusos, que pasa al horario de la noche, yo no tenía espacio. El canal arma Intocables, Cabak, Beto Casella, Daniel Gómez Rinaldi, Marcela Tauro y yo. Cabak llegó como conductor. Querían un bonito. Fue un éxito. Pero se arma quilombo con Rial que a la noche no le iba bien", recordó.

"Liliana Parodi me llama y me dice 'Rial quiere que vayas con él a la noche'. Pero yo estaba bien con Cabak. Finalmente fui. Entonces a la mañana era Heidi. Y a la noche había temas fuertes, como el tema Juan Castro. Por eso me comí siete juicios. Y un día ví en el expediente lo que había declarado Horacio en el caso Juan Castro. Y a mí me dolió. No era necesario nombrarme. Él podría haber dicho 'yo no soy el responsable'. Por ese tema tuve que pagar un palo. Yo creo que él no se dio cuenta, como no se dio cuenta lo que le está pasando ahora", concluyó al recordar ese episodio de 2014.

Mientras asegura que la relación con Cabak hoy es buena, le dejó una recomendación bastante picante: "Para jugar este juego debés saber jugarlo, sino te lastimás. Horacio me parece una persona muy inocentona en el después del aire. Se metió en un lugar que no sabe jugar y le explotaron las bombas en la cara. Esa es la verdad".

Mariano Iúdica criticó a Horacio Cabak tras su paso por "PH Podemos Hablar"

Luego de su paso por el ciclo de Andy Kusnetzoff, Cabak tuvo que enfrentarse a las críticas de Mariano Iúdica y el malestar que se dio en Polémica en el Bar por la decisión del exmodelo de ir a hablar a otro canal de lo que no había querido decir en el ciclo de América.

“¿Había mucho apuro en ir a lo de Andy? ¿No podías esperar un mes más?”, lo apuró el conductor. “Cuando fuera, iban a decir: ‘Eh, ¿por qué estás ahí’. Sea en un mes, dos meses, cinco meses o siete meses. ¿Tengo que pedir permiso para ir de invitado a un programa?”, respondió Horacio muy enojado.