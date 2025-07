Ana María Cores sin filtro sobre Pepe Cibrián: “Se creía Calígula”

Ana María Cores, consagrada actriz, cantante y bailarina, fue la invitada estelar de la última entrega de +Caras (Caras TV), el ciclo conducido por Héctor Maugeri. Allí, la artista no solo habló sin filtro sobre su inesperado casamiento con Pepe Cibrián, una de las figuras más influyentes del teatro musical argentino, sino que reveló los verdaderos motivos de su separación y, de forma contundente, comparó al famoso productor con Calígula, el despótico emperador romano.

El matrimonio de Ana María Cores y Pepe Cibrián

Durante la entrevista, Cores sorprendió al referirse a su breve matrimonio con Cibrián, celebrado en 1971 cuando ella tenía apenas 20 años y él, 23. La unión, realizada en la Bahía de San Benito, duró solo cinco meses. “La primera obra que hice la hice con él. Me fascinaba todo lo que tenía que ver con el mundo del espectáculo”, expresó la actriz, reconociendo la profunda admiración que sentía por el joven director teatral en aquel entonces.

Ana María Cores y Pepe Cibrián.

Según relató, fue el propio Cibrián quien le propuso casamiento, y ella aceptó casi de inmediato. “Él me decía que me quería y yo creía en eso”, explicó, revelando que el compromiso estuvo más ligado a su deslumbramiento por el ambiente artístico que rodeaba al escritor que por un amor romántico tradicional. Pese a conocer la orientación sexual de su pareja, Cores confesó que el factor clave para aceptar la propuesta fue haberse sentido cautivada por el talento de Pepe Cibrián.

Ana María Cores comparó a Pepe Cibrián con Calígula

Uno de los momentos más llamativos y reveladores de la entrevista fue cuando Maugeri le preguntó directamente si alguna vez había dicho que Cibrián era “como Calígula”. Cores no solo lo confirmó, sino que profundizó en su singular comparación: “Él cree estar en un lugar superior. Necesita tener ese poder. A veces, cuando uno quiere tanto poder, es porque no se siente seguro”.

Pepe Cibrián y el busto de Calígula, ex emperador romano.

Con esta analogía, la actriz pintó un retrato crudo de la personalidad de Cibrián, señalando una posible necesidad de control y una autoimagen de superioridad que, según ella, marcaron la convivencia. Esta búsqueda de "poder" y la percepción de estar "en un lugar superior" se convirtieron en el detonante principal de la ruptura.

La separación de Ana María Cores y Pepe Cibrián

La convivencia, impulsada por estas dinámicas, no tardó en volverse insostenible. Tras una mudanza a México que no mejoró la situación, la actriz decidió regresar sola a la Argentina y poner fin al vínculo. “Dije: ‘Basta, hasta acá’. Ya no había conexión. Más allá de su sexualidad, en el día a día te das cuenta cuando no podés estar más con alguien”, afirmó, dejando en claro que los problemas de la relación trascendieron cualquier cuestión de orientación sexual, centrándose en la incompatibilidad de caracteres y la dinámica de poder.

Ana María Cores en +Caras.

Pese a su fallido matrimonio, Ana María Cores subrayó que la relación profesional con Pepe Cibrián siempre se mantuvo intacta y con mutuo respeto. “No necesité de él para entrar al mundo del teatro. Después volvimos a trabajar juntos, hicimos obras como ‘Divas’ y ‘Aquí no podremos hacerlo’. A veces es insoportable, por esto de Calígula, pero aprendí muchísimo de él”, concluyó con honestidad y gratitud, destacando el legado artístico que Cibrián dejó en su carrera.