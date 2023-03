Mercedes Funes habló sobre su decisión de no tener hijos

La actriz argentina Mercedes Funes, es conocida por sus papeles antagónicos interpretando mayormente a villanas. En 2010, se hizo reconocida por haber interpretado al personaje de Luz Inchausti en la serie juvenil Casi Ángeles. Actualmente es la protagonista de la comedia Me duele una mujer.

La actriz arriba del escenario junto a Nico Cabré y Carlos Portaluppi.

Mercedes Funes está disfrutando de un nuevo hogar junto a su marido, Cecilio Flematti. En una charla intima en una entrevista con la periodista Sol Mengoni, la actriz confesó “Siempre fui muy modosita, muy correcta. Pero la actuación me ayudó a liberarme, a reírme de mí misma y eso me encanta. Creo que ese es el mejor estado”.

Mercedes Funes junto a su marido Cecilio Flematti.

"Todos vivimos como podemos, pero también como queremos y eso no significa resignarse, significa elegir. Si yo elegía ser madre, había otras cosas de mi presente que tenía que dejar", dijo Funes.

Y agregó: "Entonces decidí elegir estas cosas de mi presente, porque en este momento de mi vida, siento que me dan mayor bienestar. Si yo hubiera sido madre 10 años atrás, quizás otra hubiera sido mi energía. A mi edad, hay mujeres que se animan a hacer tratamientos, los hacen y me parece perfecto. Pero yo ya decidí a esta altura de mi vida, que para mí no es".

"Si yo no tuve un hijo, no planté un árbol ni escribí un libro, ¿No viví? Hice muchas otras cosas. Si eso vale para mí, qué me importa si no vale para los ojos de los demás. Mi vida es hoy, es una y es para mí, y yo quiero tratar de disfrutarla lo máximo posible" concluyo la actriz.