Mercedes Funes recordó el mal momento que vivió cuando se separó de Nico Vázquez

Mercedes Funes recordó lo difícil que fue transitar la separación de Nico Vázquez. La actriz estuvo como invitada en Podemos Hablar y dio detalles de cómo fue vivir aquel proceso rodeada de cámaras y paparazzi.

"Tuve un divorcio mediático hace muchos años, para mi es como de otra vida. Éramos muy chiquitos y si, obviamente no la pasé bien porque no tenía nada que ver con mi cotidiano", contó la artista argentina.

Luego, continuó: "Y de un día para el otro salí a comprar queso y había una guardia periodística y me seguían fotógrafos y no entendía nada. De golpe cada cosa que hacía parecía muy importante para todo el mundo porque eran las crónicas del momento".

"Cada uno nos volvimos a casar, cada uno tiene su vida estable y feliz. El momento fue bravo para mi, fue difícil de manejar", manifestó la figura televisiva sobre su pasado con el actor, casado actualmente con Gimena Accardi.

Mercedes Funes contó cómo vivió la separación de Nico Vázquez en lo personal

Mercedes Funes reveló cómo atravesó la separación de Nico Vázquez en lo personal y la lucha con los medios de comunicación.

"En lo personal, transité lo que transitamos todas las personas que tenemos uniones y separaciones, la vida continúa", dijo la actriz de 42 años en la emisión de Telefé.

Respecto a cómo manejó la situación en los medios argumentó: " Yo sabía lo que no me interesaba mostrar de mi. Se frena solo si vos no respondes. Aprendí que si conoces cuáles son los límites podés decir que no y que nadie entre donde vos no querés que entren".

